banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Hasköy’e soğuk hava deposu

Hasköy Soğuk Hava Deposu’nun proje ve zemin etüdü çalışmalarını tamamlayan Mudanya Belediyesi, ihale sürecini 18 Ekimde başlatıyor.

Ekonomi 24.09.2021, 12:24
Hasköy’e soğuk hava deposu

Hasköy Soğuk Hava Deposu’nun proje ve zemin etüdü çalışmalarını tamamlayan Mudanya Belediyesi, ihale sürecini 18 Ekimde başlatıyor.

Mudanya Belediyesi tarafından projelendirilen Hasköy Soğuk Hava Deposu’nun ihalesi 18 Ekimde yapılacak. Hasköy’de 4 bin 349 metrekarelik alanda bin 600 metrekare soğuk hava deposu ile birlikte 690 metrekarelik alanda kadınların ve çocukların kullanabileceği bir sosyal alan hayata geçirilecek. Soğuk hava deposu projesi çerçevesinde aynı zamanda üretim atölyeleri, çocuk oyun alanı, eğitim salonu da bulunacak. Soğuk hava deposu ihalesinin tamamlanarak çalışmaların çok kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, tarih, turizm ve tarım şehri Mudanya’nın bu kimliğini koruyacak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Soğuk hava deposu projesiyle üreticinin emeğinin değer kazanacağını vurgulayan Türkyılmaz, “Aynı zamanda kadın üretim ve kalkınma kooperatiflerinin çalışmalarını destekleyecek, üreten kadınlar için üretim atölyeleri oluşturacağız. Kadınlar üretirken çocukları da sosyalleşme imkânı bulacak” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0