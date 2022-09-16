Halkbank, Kıbrıs Karaoğlanoğlu şubesinin açılışı gerçekleşti

“KKTC’yi hep birlikte daha da ileri taşıyacağız”

KKTC’de ticari yaşamın gerektirdiği nakdi ve gayri nakdi her türlü finansal ürünü sunmayı amaçladıklarını ve farklı meslek grupları ile sektörlere özel ürün, hizmet ve destek paketleri geliştirmeye devam ettiklerini belirten Arslan şunları söyledi:

“Mevcut kredilerimizin toplam büyüklüğü 725 milyon TL civarı olan KKTC’de, 5. şubemiz olan Karaoğlanoğlu Şubemizin de faaliyete geçmesiyle beraber, daha fazla müşterimize temas etme ve yerel çözümlere yakından odaklanma imkânı bulacağız. Halkbank olarak Ada'daki 45. yaşımızı kutlamaya hazırlandığımız bu süreçte de yurttaşlarımızın en büyük destekçilerinden biri olacak, çalışmalarımızda en büyük gücü müşterilerimizden alarak KKTC’yi hep birlikte daha da ileri taşıyacağız.”