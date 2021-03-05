Hakan Atilla izne ayrıldı, yeni iddialar kulislere yayıldı

Borsanın en başarılı başkanı olarak tarihe geçen Hakan Atilla’nın iki hafta izne ayrılması kulislerde yeni iddiaları gündeme getirdi

Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği önemli isimlerden olan Hakan Atilla, Halkbank davasında ülkemizi savunan ve doğruları söylese bile ABD'de hapis cezası verilen bir kahraman olarak biliniyor.

BAŞARILARLA DOLU BİR DÖNEM

Hakan Atilla görev yaptığı dönemde Borsa İstanbul’da tarihi rekorlar kırıldı. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacmine ve en yüksek endeks değerlerine ulaşıldı. Borsa İstanbul’un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul’un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL’ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL’yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa’nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi. Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştı. 2020 yılında Borsa İstanbul’da toplam 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı.

Türev piyasalarda akşam seansı uygulaması, yurtdışı piyasalarla olan zaman uyumunun artırılması hedefiyle devreye alındı ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmeye başladı. Şirketlerin ve yatırımcıların kur riskini yönetmeleri amacıyla esnek vadeli türev ürünler işleme açıldı. Kıymetli Madenler Swap Piyasası devreye alınarak swap işlemlerinin kapsamı genişletildi. Kaynak:finansgundem.com