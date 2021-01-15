HAFTANIN SON İŞLEM GÜNÜ DURGUN BAŞLIYOR

ABD’de gelecek hafta başkanlık görevini devralacak olan Biden mali teşvik paketine yönelik açıklamalar yaptı. Buna göre verilmesi planlanan mali desteğin büyüklüğü toplamda 1,9 trilyon dolar olarak belirlendi. Ayrıntılarda ise 600 dolarlık ödemelerin 2000 dolara çıkartılması, haftalık işsizlik yardımının 400 dolara yükseltilmesi ve saatlik asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi gibi daha önce konuşulan detaylar olduğunu görüyoruz. Beklentilerle paralel olan açıklamaların piyasalara pozitif anlamda önemli bir yansımasının olmadığını söyleyebiliriz.

Bugün ise ABD’den gelecek banka bilançoları dördüncü çeyrek finansallarını odak noktasına taşıyacak. Bu noktada JP Morgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo gibi şirketlerin bilançolarını takip edeceğiz. ABD borsalarının açılışından önce gelecek sonuçlar piyasalarda sınırlı da olsa hareketlilik yaratma potansiyeli taşıyor.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul 1550 puanın üzerinde tutunamadı. Önceki gün 1550 puanın üzerinde kapanış yapan BIST-100 endeksi dün ise günün büyük bölümünü bu seviyenin üzerinde geçirmesine karşın kapanışa doğru kazanımlarını geri verdi. Özellikle son bir aylık trendi baz alındığında 1580 puan endeksin önündeki ilk hedef olarak görünüyor. Ancak sık sık vurguladığımız gibi 1550 puanın üzerinde kalınması momentumun korunması açısından oldukça önemli. Dolayısıyla dünkü kapanış bu anlamda negatif bir sinyal verirken haftayı 1550 puanın altında kapatıp kapatmayacağımız oldukça önemli. Hızlı yükselişe ardından gelinen seviyelerin kâr satışlarına kapıyı açık bıraktığını hatırlatmakta ise fayda görüyoruz.







EUR/USD sakin seyrini sürdürüyor. Hafta içinde geri çekilmeleri 1,21 desteğinin üzerinde karşıladıktan sonra yönünü yukarı çevirmeyi başaran EUR/USD buna karşın 1,2220 direncini kırmasını sağlayacak momentumu yakalayamadı. Biden tarafından açıklanan teşvik paketi beklentilere paralel büyüklükte olduğu için dolar üzerine anlamlı bir etki yaratmış değil. Bu noktada paritede de belirgin bir hareket gözlemlemiyoruz. Kısa vadede daha iyimser bir tablodan bahsedebilmek için 1,23 seviyesinin aşılması gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz.

USD/TL’de bant hareketi görmeye devam ediyoruz. Hafta boyunca beklentilerimize paralel şekilde ağırlıklı olarak 7,30-7,50 bandında hareket eden USD/TL zaman zaman üst sınırı test etse de bu seviyenin üzerinde kapanış yapmadı. Teknik açıdan önemli olan bu durum kurun kısa vadeli görünümünün bozulmaması adına oldukça önemli. Diğer taraftan TL adına kayda değer bir değer kazanımı yaşanması için 7,30’un altında rakamlar görmemiz gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Ancak şimdilik bu yönde güçlü bir eğilim oluşmadığı için kurun en azından gelecek haftaki PPK toplantısına kadar bant hareketine sadık kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.





Ons altın güçlü destek bulmakta başarılı olamıyor. ABD’de mali teşvik paketinin büyüklüğünün artırılması enflasyon beklentilerini sınırlı da olsa destekleyebilecek bir zemin yaratsa da altının ons fiyatının buna verdiği tepkinin son derece sınırlı kaldığını görüyoruz. Fiyatların 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1841 doların üzerinde tutunmasının aşağı yönlü riskleri sınırladığını söyleyebiliriz. Ancak mevcut fiyat hareketleri görünümün iyileşmesi için son derece yetersiz kalıyor. Öyle ki, kısa vadede anlamlı bir iyileşme olması için ilk direnç olarak gördüğümüz 1865-1870 dolar bandının aşılması gerektiğine inanıyoruz.

