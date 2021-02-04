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Gaziantep protokolünden Toroslar EDAŞ’a sert tepki

15 santim kar tutması sonucu elektriğin 15 saat boyunca kesildiği Gaziantep’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın öncülüğünde düzenlenen "Enerji Yatırımları" konulu toplantıda, kent protokolü Toroslar EDAŞ şirketi yetkililerine tepki gösterdi.

Ekonomi 04.02.2021, 17:33
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Gaziantep protokolünden Toroslar EDAŞ’a sert tepki

15 santim kar tutması sonucu elektriğin 15 saat boyunca kesildiği Gaziantep’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ın öncülüğünde düzenlenen "Enerji Yatırımları" konulu toplantıda, kent protokolü Toroslar EDAŞ şirketi yetkililerine tepki gösterdi.

Gaziantep’te 19 Ocak 2021 tarihinde yağan kar yağışı sonucu 15 santimetrelik kar kalınlığı oluşurken, yağışla birlikte kentte yıkılan ve kırılan ağaçlar nedeniyle elektrik ağı çökerken, kentte 15 saat süren elektrik kesintileri yaşanmıştı. Yaşanan olaylar nedeniyle vatandaşlar, kentteki elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Toroslar şirketinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve protokolü suçlamıştı.

Yaşananların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Davut Gül öncülüğünde, kentteki milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgili kurumların yetkililerini bir araya getirdi. Bakan Yardımcısı Tancan öncülüğünde, Vali Gül koordinasyonunda yapılan toplantıda kent protokolü, elektrik dağıtım şirketi Toroslar EDAŞ’a sert tepki gösterdi.

Bakan Yardımcısı Tancan yaşanan sıkıntılar kadar gerekli iletişimin sağlanamadığını belirterek, ilk sözü Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Süleyman Samsa’ya verdi. Bazı illerde SMS yöntemi ile abonelerine planlı kesinti bilgisi verdiğini hatırlatan Tancan’a, Genel Müdür Samsa, "Abonelerin telefonlarını doğru olarak kaydetmek mümkün olmuyor. Eldeki numaralara gönderdiğiniz zaman başka türlü şikayet geliyor. 3 şirket için yüzde 45 olarak doğru olarak kayıtlı. Yüzde 60 civarındaki mesajlar ise ilgili olmayanlara gidiyor ve tersi şikayet gidiyor" dedi.

Tancan, ’Sayın abonemiz bugün Gaziler Caddesi’nde saat 10.00 ile 11.00 arasında, planlı bakım çalışmasından dolayı enerji veremeyeceğiz’ tarzında bir mesajdan kimsenin rahatsız olmayacağını vurgulayarak, "Bu kişi Gaziler Caddesi’nde değil de İbrahimli Mahallesi’ne bile taşınsa bu bilgi onu rahatsız etmez. Yani ’Bunu bana niye bildiriyor’ demez insanlar. Mesajla insanları bilgilendirme uygulamasını Gazintep’te de başlatın” diye konuştu.

"Daha kötüsü iletişimdeki başarısızlıktır"

Genel Müdür Samsa, “Şu anda güncelleme çalışması yapıyoruz. 2 yıldır devam ediyoruz. Yakında bunu tamamlayacağız. Ondan sonra abonelerimizin tamamına bilgi gönderme şansımız olacak” diyerek, Gaziantep’teki durumu anlatması talebiyle sözü Enerjisa Toroslar Edaş Gaziantep İl Müdürü Mehmet Unsu’ya bıraktı.

Doğru iletişim konusunda da uyarılarını tekrarlayan Bakan Yardımcısı Tancan, "Aboneler kesintiden şikayet etmede haklılar, daha kötüsü iletişimdeki, başarısızlıktır. İnsanlara hep doğru bilgileri, doğru iletişimle sunabilirseniz, şirket olan güven sağlanmış olur. Sürekli değişen, bilgilerle müşteriye ulaşırsanız, şirketin güvenirliğini sarsar. Bu iletişimin de kuvvetlendirilmesi adına, iletişim bilgilerinin hızla güncellenmesi gerekir. Gaziantep’te birçok şirketin yaptığı uygulamayı, devreye almakta fayda var. İnsan bilince tepkisi farklı oluyor. Hiç bilgi alamayınca haklı olarak daha farklı oluyor" dedi.

Mehmet Unsu’nun konuşmasında, “Bizler SMS ile bilgi talep eden toplam 5 bin müşterimize planlı kesinti bilgisini veriyor. Müşterilerimiz kendi talepleri olmadan gönderdiğimiz zaman tepki çektiği için şimdilik durdurduk" demesi üzerine ise Tancan, "O zaman bunu müşterilere duyuracaksınız. Bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bize bildirin diyeceksiniz, sayıyı artıracaksınız. Tabi bazı vatandaşlar rahatsız edilmek istemeyebilir. Onları rahatsız etmeyelim. Saygı gösterelim. Haberdar olmak isteyenler için ise durumdan haberdar olabilsin, tercihini size ulaştırsın. Siz de daha çok aboneye durumu belirtin” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Tancan’a destek veren Gaziantep Valisi Gül, "Gelen mesajları almak istemiyorsanız, ’şurayı tıklayın ya da arayın’ diyebilirsiniz. Çok zor bir uygulama değil. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi çok faydalı olur" diye konuştu.

Söz isteyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise "Yeni aboneler için sözleşmelerin altından bu ibareler rahatlıkla alınabilir. Vatandaşın altına gelmesine de gerek yok. Aplekişiniz var, link açarak, bilgi güncellemesi yapılabilir. Hızlı bir şekilde yapılırsa, hiç kimse elektriğin kesilmesi ile ilgili SMS’e itiraz etmez. Reklama giren iletiler varsa, ondan şikayetçi olabilir. Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi, bu durum hepimizi rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.

E-ticaret yasasını hatırlattı

Bunun üzerine Tancan, "Ben de aynı görüşteyim, hangi vatandaş, elektriğin bir saat kesileceği bilgisinden neden rahatsız olur? Aksine memnun olur" ifadelerine yer verdi.

Söz alan Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da 3 yıl önce çıkan e-ticaret ve e-iletişim ile ilgili yasayı hatırlatarak, "Gelen reklam mesajlarına baktığınızda, iletiyi almak istemiyorsanız, şu numaraya girin diyor. Güncellemede bu sistem içerisinde yürür. Yasal bir zorunluluk var. Siz göndermeye devam edin, altına o ibareyi koyarsanız sorun olmaz. Gönderilmesini istenmeyen iletiye böyle bir ibare koyarsanız, yasa bunu kabul ediyor" dedi.

"Ekipler yetersiz"

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, dağıtım şirketinin bakım ve arızaya bakan ekiplerinin de yetersiz olduğunu ifade ederek, "Olay sadece bir SMS meselesi değil. Planlı kesintisi mesajını attınız, saatinde veremezseniz yine olmuyor. Ekiplerin çoğaltılmasını arttırılmasını talep ediyoruz. Planlanan saatte verilmiyorsa, o zaman oturup bunu düzeltmemiz lazım” ifadelerine yer verdi.

"Zamanında enerji verilemezse cezai yaptırım uygulanır"

Bakan Yardımcısı Tancan, planlı bakım ve kesintiler için verilen saat aşıldığında dağıtım şirketlerine yaptırım uygulanabildiğini hatırlatarak, "Dağıtım şirketleri, planlı kesinti için verdiği saatte elekiriği vermezse, cezai yaptırım uygulanır" şeklinde konuştu.

Milletvekili Koçer ise 2 yıldır devam eden iletişim bilgileri güncellemelerine değinerek, "Genel müdür 2 yıldır bir güncellemeden bahsetti. Güncelleme 2 yıl sürüyorsa, bunun oturup, tekrar görüşülmesi lazım. Daha önce konuştuk, bunların çok daha hızlı ve dinamik süreçte halledilmesi lazım. Koca şehirde saatler süren elektir olmuyor. 186’dan arayan vatandaş, söylenen zamanda elektriğin gelmediğini söylüyor. Anons ya da mesaj bir işe yaramaz. Ekiplerin yeniden planlanması lazım. O gün vatandaş telefonlarımızı kitleniyor. Biz şirketi arıyoruz, yeterli bir bilgiyi alamadığımızı söyleyeyim, Daha sonra da bilgilendirilmediğimizi de söyleyeyim. Sonuçta vatandaş bizi arıyor. Daha hassas bir yönetim noktasında olmalıyız" diye konuştu.

Başkan Şahin’den tepki

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de elektrik dağıtım şirketine tepki göstererek, 2014 yılında da yaşanan benzer sorunlar yaşandığını hatırlattı. Dağıtım şirketinde sürdürülebilir ve doğru bir yönetim anlayışı ile hareket etmesi gerektiğini kaydeden Şahin, şöyle devam eti:

"Şehri iyi okumamız lazım. Türkiye ne kadar büyüyorsa Gaziantep 3 katı büyüyor. Şehre geldiğinde, 2014 yılında elektrikle ilgili korkunç şikayetler vardı. Şehir karanlık, arazılar yapılmıyor, Yapılmış gibi giden bir süreç vardı. Aynen bugünkü gibi. İkincisi de bütçede, yatırımda çok ciddi sorun vardı. EPDK’ya gittiğimizde, büyük toplantıda masayı devirdik biz. Şehrin derdini anlatmamız için masayı devirmemiz gerekiyordu. EPDK Başkanımızın, bakanımızın, milletvekillerimizin destek ve takibi ile çok büyük bir bütçe aldık. Türkiye ortalamasının 20 katını aldık. Ulaşılabilirlik sorunu devam ediyordu. İdari olarak bir zafiyet vardı. O günün şartlarında çok ciddi destek verildi. 2015 yılı itibariyle şikayetlerin azaldığı bir dönem yaşadık. Artık o verilen hızlı desteğin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Sürdürülebilir ve doğru bir yönetim anlayışı olmadığı için benzeri sorunlarla karşılaşıyoruz. Hala asfaltın yaptıktan sonra doğalgazın, elektrik direklerinin yer altına alındığı Gaziantep’ten ben utanıyorum. Dolayısıyla bunun sürdürülemez ve devam edilemez olduğunu düşünüyorum. Bize düşen ise sorunu doğru tespit etmemiz ve buna göre gereğini yapmamız gerekiyor."

Hatların üçte ikisi yer üstünde

Elektrik ve doğalgaz hatlarının üçte ikisinin hala yer altına alınamadığını kaydeden Başkan Şahin, "İdari ve mali anlamda güçlenmemiz gerektiği kararı alınması gerektiği yönünde kanaat oluştu. En önemli şey güven. Güveni tesis etmek gerekir. Her birinizin bir marka değeri var, bu aşağıya düştüğü zaman biz hiçbir şey yapamayız. Mali sorun olduğunda baştan bana bildirseniz, gereğini yapalım deseniz, işte ekip. Biz bu ekibe söyleyip de yapamadığımız hiçbir şey yok. Birbirimizi idare edelim, diyebileceğimiz durumumuz da yok. Millet soğukta kalırsa, elektrik kesilirse olmaz. Bunlar birbirimizi aldatma olur. Bu hatların üçte biri yer altında. Üçte ikisinin de yer altına alınması gerekiyor. 70’li yıllardaki tahta betonlarla elektrik getiremeyiz. Bizim böyle duruşumuz var, bu şehrin böyle bir beklentisi var. Bu şehrin sanayicisi, insanı, en iyisini hak ediyor. Bir belediyenin en nankör işi alt yapıdır. Bütçenin yarısından çoğunu yer altına gömdük. Yer altına gömdüğümüz hizmet yerine çiçek böcek dikseydim, şu anda Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı olurdum. O kadar nankör bir iş ki sağlık gibi. Kaybetmeden anlaşılmıyor. Alt yapıya yaptığımız yatırıma bakın korkunç. Ayakkabısı olmayan bir adamı tiyatroya götüremezsin. Önce ayakkabıyı temin etmelisiniz. Bize bilgi gelir gelmez, iletiyoruz, çözüm üretiyoruz. Vatandaş bize soruyor. Elektrik niye kesiliyor diyor. Belediye başkanlarını ve vekilleri suçluyorlar, hesap soruyorlar. Milletvekili ne yapsın, başkan ne yapsın. Kardeşim bütçem yok deyin, çaresine bakayım. Benim burada idari olarak 24 olan kapasiteyi 4’e düşürdüysen eğer, bu sorun. Niye düşürüyorsun. Bunu 58’e çıkaracaksın" ifadelerini kullandı.

Başkan Fatma Şahin, konuşmasının son bölümünde Bakan Yardımcısı Tancan’a hitaben, "İyiki varsınız. Siz olmasaydınız, Mustafa Yılmaz başkanımız olmasaydı, bu şehir elektrik de çökmüştü. Bu şehir karanlık, arızalarını yapamayan bir şehir olmuştu. Vekillerimiz ve bakanlar, birebir takip ediyor" dedi.

Enerji dağıtım şirketlerini uyaran Şahin, "Kurumlar da gereğini yapmak zorundadır. Eğer ki marka değerleri varsa, gereğini yapmak zorundalar. Eğer gereğini yapmıyorsalar biz gereğini yapmak zorundayız" diye konuştu.

Toplantıya katılan gazeteciler ve siyasetçiler sorularını konunun muhataplarına yöneltirken, yaşanan sıkıntılar ile ilgili sitemlerini de dile getirdi.
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