Ferrero, Türk fındık sektörü için değer sağlamaya devam ediyor

‘Herkes için değer sağlayan fındık sektörü’ amacıyla yola çıkan Ferrero Değerli Tarım Programı, 2012 yılından bu yana 100’den fazla uzmanıyla 40 bine yakın çiftçiye ulaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, ürünlerinin kalbinde fındığın ve özellikle Türk fındığının olduğuna dikkat çekti. Akın, “Fındık, ürünlerimizde kullandığımız en ayırt edici içeriktir. Türkiye’de, 2014 yılında Ferrero Fındık çatısı altında faaliyetlerimize başlayarak Türk fındığına olan güvenimizi pekiştirdik. Kendimizi Türk fındık sektörünün uzun dönemli, stratejik bir ortağı olarak görüyor ve önemli bir işveren olarak sektörde değer sağlamaktan gurur duyuyoruz“ dedi.

“Ferrero Değerli Tarım programının amacı, iyi tarım uygulamalarını desteklemek, izlenebilirliği artırmak ve değer zinciri boyunca sosyal uygulamaları iyileştirmek” diyen Genel Müdür Bamsı Akın “Ferrero Değerli Tarım uzmanlarından oluşan ekibimiz, bölgedeki fındık bahçelerini ziyaret ederek sağlık ve güvenlik, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi, su kullanımının optimize edilmesi ve üretimini etkileyebilecek hastalıklarla mücadele de dahil olmak üzere etkinliği kanıtlanmış iyi tarım uygulamaları gibi konularda eğitimler veriyor. Ferrero Değerli Tarım Programı, sivil toplum kuruluşları ve yerel topluluklar da dahil olmak üzere değer zincirinin diğer paydaşlarıyla işbirliği içinde çiftçilerle nasıl çalıştığımızın da bir göstergesi. Ferrero Fındık, kısa vadeli bir bakış açısıyla fındık tedarik etmemektedir. Değer zincirimizi uzun vadeli bir bakış açısıyla oluşturuyor, ve geliştiriyoruz. Hedefimiz, fındık üretiminin herkes için değer sağladığı bir fındık sektörünün itici gücü olmak. Bu çiftçi ve çiftçi topluluklarının kalkınması, işçi ve çocuk haklarına saygı ve onarıcı tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin geliştirilmesi anlamına geliyor’’ ifadelerini kullandı.

İtalya’nın Piyemonte bölgesinde 1940’lı yıllarda bir aile şirketi olarak kurulan Ferrero Grubu, Nutella, Kinder ve Ferrero Rocher markaları ile dünya şekerleme ve çikolata sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alıyor. Ferrero Grubu, 37 bine yakın çalışanı, 105 şirket ve 31 üretim tesisi ile 170’in üzerinde ülkede doğrudan ve distribütörleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

Ferrero Türkiye, Ferrero Grubu’nun bir iştiraki olarak 1999 yılında, grubun önde gelen markaları NUTELLA, Kinder Surprise ve Ferrero Rocher’i Türk tüketicisiyle buluşturmak amacıyla kuruldu. Ferrero Grubu 2013 yılında Manisa fabrikasını açarak, fabrikayı grubun en önemli üretim tesislerinden biri haline getirdi.

Ferrero Grubu 2014 yılında Ferrero Fındık’ı kurarak, Türk fındığının işlenmesi, mamül ve yarı mamül hale getirilmesinde de önemli bir rol üstlendi. Ferrero Fındık, 1.600’ün üzerinde çalışanı ve yüzlerce tedarikçisi ile Türk fındık sektörünün uzun dönemli stratejik bir ortağı ve önemli bir işvereni olarak sektörde değer oluşturuyor. Ferrero Grubu’nun Türkiye’de 6’sı fındık fabrikası olmak üzere toplam 7 üretim tesisi bulunuyor.