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Faiz kararı sonrası dolar sert düştü
Merkez Bankası’nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3’e yakın gerileme kaydetti.
Ekonomi 19.11.2020, 15:09
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Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3'e yakın düşüşle 7,50'e geriledi.
Ekonomistlerin beklentisi TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini artırması yönünde birleşti. Merkez'in ayrıca faiz politikasında bir sadeleşmeye giderek bütün fonlamayı haftalık repo ihaleleriyle sağlaması bekleniyordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.