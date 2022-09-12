Erdemir ve İsdemir’de görev değişimi

Türkiye çelik sektörünün lideri OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) ve İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (İsdemir) Genel Müdürlükleri’ne yeni atamalar yapıldı.

Türkiye çelik sektörünün lideri OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir’de genel müdürlük görevlerine 12 Eylül 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeni atamalar yapıldı. 24 yıldır OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve Mayıs 2021’den itibaren Erdemir Mühendislik Genel Müdür Danışmanlığı görevini sürdüren Niyazi Aşkın Peker, Erdemir Genel Müdürü oldu. 29 yıldır OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde hizmet veren ve Haziran 2018 tarihinden bu yana Erdemir Genel Müdürü olarak görev yapan Salih Cem Oral da İsdemir Genel Müdürü olarak atandı.

Mühendislikle başlayan kariyerlerinde bugünlere geldiler

Türk çelik sektörünün en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir’in genel müdürlüğü görevine atanan Niyazi Aşkın Peker, Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Mühendis olarak başladığı Erdemir’de 24 yıl çeşitli görevlerde bulunan Peker, Mayıs 2021’den bu yana Erdemir Mühendislik Genel Müdür Danışmanı görevini yürütüyordu. Niyazi Aşkın Peker, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Erdemir Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

Türkiye’nin yassı ve uzun çelik üreten tek entegre yassı çelik üreticisi İsdemir’de 33 yıldır hizmet veren ve 2018 yılından bu yana da İsdemir’in genel müdürlüğünü sürdüren Mesut Keyfli’nin görevden ayrılması sonrasında 12 Eylül tarihi itibarıyla yerine Salih Cem Oral atandı. İsdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Çalışma hayatına 1993 yılında İsdemir’de mühendis olarak başlayan ve çeşitli kademelerde görev yapan Oral, 2018 yılından bu yana Erdemir Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Salih Cem Oral, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla İsdemir Genel Müdürlüğü’nü üstlendi.