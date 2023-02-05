Erciyes sömestirde beklentilerin üzerine çıktı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi sömestirde beklenen ziyaretçi sayısını aştı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, beklentilerinin üzerinde ziyaretçi misafir ettiklerini söyleyerek, “Sömestirde 600 bin civarı misafir ağırladık” dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes’te sömestir hareketli geçti. Yurt içinden ve yurtdışından gelen misafirlerini ağırlayan merkez, 2 haftalık süreçte yaklaşık 600 bin kişiye hizmet verdi. Erciyes Kayak Merkezi’nde pistler ziyaretçilerle dolup taşarken, kayakçılar da teleferik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sömestirin taleplerin en zirvede olduğu dönem olduğunu söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, “Sömestr sadece Erciyes için değil, ülkemizdeki bütün güzel kayak merkezleri için, aynı zamanda tüm dünyadaki kayak merkezleri için de okullar tatil olduğunda en zirve yaptığı dönemdir. En fazla insanın dağlara rağbet ettiği, en fazla konaklamanın gerçekleştiği, pistlerin dolu dolu olduğu en yoğun dönemimizdir bizim. Çok şükür sömestirde de aslında hedeflerimize ulaştık diyebiliriz. Her ne kadar ilk başta Türkiye’de kar yok, kayak yok gibi bir psikoloji hakimse de kayakçı camiasında Erciyes olarak biz aralık ortasından itibaren neredeyse kayak merkezinde 15 pisti hizmete sunduk ve yerli yabancı misafirlerimize hizmet ürettik. Kar kalitesi de, pist kalitesi de çok güzeldi. Özellikle sömestirin ikinci yarısından itibaren yağan tabii karla da tüm ülkemizde artık kış turizmi zamanı geldi fikri oluştu ve hemen etkisini gördük. Hemen otellerimize rezervasyonlar da arttı. Tamamı dolu bir seviyeye geldi şu anda. Gayet yoğun, yine yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği, Kayseri’ye şehir dışından gelen hemşehrilerimizin yoğun talep ettiği, bunun yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyük vilayetlerden okul tatilini fırsat bilip kendilerini dağda bu emsalsiz atmosfere atmak isteyen bir kitlenin oluştuğu güzel bir sömestr dönemi yaşadık” dedi.

“Beklentilerimizin üzerinde misafir ağırladık”

Cıngı, ortalama 500 bin misafir beklerken, 600 bine yakın kişiye hizmet verdiklerini söyleyerek, “Biz ortalama olarak 500 bin civarında toplamda bir ziyaretçi beklerken, bu rakamı aştık ve çok şükür 600 bin civarında yerli ve yabancı misafiri Erciyes’te görme imkanına kavuştuk. Tabii bizim derdimiz pistlerimizin dolu olması. Bütün kayak merkezlerinin de yapılış maksadı bu, teleferiklerin ve pistlerin açılış maksadı bu. Daha çok kayakçı istiyoruz ama insanlar aynı zamanda sosyalleşmek için, sucuk ekmek yemek için, mangal yapmak için Erciyes’in bu emsalsiz atmosferinden faydalanmak için gelip, aile boyu burada zaman geçiriyorlar. Bizim açımızdan bütün ziyaretçilerimiz değerli ama kayakçılar bunlar içerisinde birinci. Çok şükür verimli yine beklediğimiz ve planladığımız gibi bir sömestr geçirdik. İnşallah bundan sonraki dönemde de hem Erciyes hem de ülkemizin dört bir yanındaki güzel kayak merkezleri için de keyifli bir sezon geçireceğiz” ifadelerini kullandı.