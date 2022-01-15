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Emekliye zamlı ek ödeme! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Emekliler hafta başından itibaren yüzde 25.5 zamlı aylıklarını almaya başlayacak. En düşük emekli aylığı da 2500 lira olarak hesaplara yatacak.

Ekonomi 15.01.2022, 10:54
Emekliye zamlı ek ödeme! Kim ne kadar alacak?

Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.

AYLIĞIN YÜZDE 4'Ü EK ÖDEME

Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.

4121 LİRA ALANA 164 LİRA

Örneğin, geçen yıl Temmuz ayında 3147 lira alan Ahmet Bey'in aylığı Ocak zammıyla birlikte 974 lira artarak 4121 liraya çıktı. Bu yıl için 164 liraya çıkan ek ödemeyle Ahmet Bey'in hesabına 4186 lira yatacak.

Emekli aylığı geçen yıl 4509 lira olan Ayşe Hanım'ın aylığı bu yıl 1395 lira artışla Ocak ayında 5904 lira olurken alacağı ek ödeme de 236 liraya çıktı. Ayşe Hanım'ın alacağı aylık 6140 liraya ulaşacak. Geçen yıl 1990 lira aylık alan emekli bu yıl 2500 lira alırken ek ödemesiyle birlikte eline geçen tutar 2600 lira olacak.

OCAK'TA DİLEKÇE VEREN DE YARARLANACAK

SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.

Emekli aylığı hesaplanırken 2021 tüketici enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30'u üzerinden hesap yapılıyor. Buna göre ortalama aylık prim matrahı belirleniyor ve aylık hesaplanıyor. Hesaplanan bu aylığa da 2022 Ocak zam oranı ekleniyor. Emeklilik dilekçesi verenin aylığına Ocak ayındaki emekli zam oranı yansıtılacak.

EŞTEN, BABADAN AYLIK ALANLAR

Eşinden dolayı maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.5, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. Alt sınır aylığındaki 2 bin 500 lira sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında faydalanacak. Örneğin, yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak.

SGK'DAN GSS ÇAĞRISI

SGK, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerini anımsattı.

Kurum'dan yapılan açıklamada, "Genel Sağlık Sigortası primini (150 lira) ödeyecek gücü olmayan vatandaşlar ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak gelir testi yaptırabilirler. Gelir testi sonucunda aile içinde kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise bu vatandaşların GSS primleri devlet tarafından karşılanıyor" denildi.

Açıklamada, analık halinde kadınlara, 18 yaşını doldurmamış çocuklara ve lise mezunu gençlere 20 yaşına kadar, üniversite mezunlarına ise 25 yaşına kadar GSS kapsamında sağlık hizmeti verildiği anımsatıldı. GSS prim borcu olanların yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacağı belirtildi.

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