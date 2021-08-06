Elektrikte manipülasyon girişimlerine inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı elektrik tedarik şirketlerinin, taleplerinden daha fazla, 'tüketiciye yansımayan' sadece elektrik ticaret piyasası içinde karşılığı olan alış teklifi verdiğini tespit ettiğini duyurdu.

EPDK'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, konu ile ilgili inceleme başlatıldığı ve bütün tedarik şirketlerinin uyarıldığı belirtildi.

Şirketlere gönderilen uyarı yazısında, “Kabul edilebilir tüketim tahmininden daha fazla alış teklifi yapılması gereksiz bir alış miktarı artışına neden olmaktadır. Fiziki piyasada karşılığı olmayan, gerçekte tüketilmeyen bu alışlar piyasa yapısı içinde paydaşlarda farklı algılara neden olmakta, ticari kararları etkilemektedir.” ifadelerine yer verildi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını açıkladı.

Yılmaz, “Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek alış teklifleri elektrik ticaretinin doğasına aykırıdır. Sadece piyasayı, rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz, paydaşların güvenini ve itibarını da zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin ise EPDK’nın yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır.” dedi.

EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.