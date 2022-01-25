Elektrik ve doğalgaz kesintisi üretimde değil tüketimde olmalı!

İlk olarak fabrikaların doğalgaz kullanımı yüzde 40 oranında kısıtlanırken, alınan son kararla 24 Ocak Pazartesi saat 00.00’dan itibaren Türkiye’deki tüm OSB’lere elektrik kısıtlaması uygulanmaya başlanacak ve ülke sanayi üretimi en az 3 gün süreyle tamamen durma noktasına gelecek. Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı ve Bay Bread Fırıncılık kurucusu Serdar Yalçınkaya, tedbirlerin haklı olduğunu ancak kısıtlamaların üretim sanayisinde uygulanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Her ülkenin geleceği üretimden geçer

Doğalgaz ve enerji üretimiyle ilgili olarak kesintilerin ticarethaneler ve konutlarda gerçekleştirilerek mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirten Yalçınkaya, “Gerçekleştirilen ve verilen mücadeleyi haksız bulmuyorum. Netice olarak enerji arzında veya enerji ithalatında bir sınırlandırma oluştuysa bununla ilgili elbette ki bir tedbir alınmak zorundadır. Ancak bu tedbir üretimden değil, tüketimden olmalıdır. Ticarethanelerde ve konutlarda 2-3 kat kalın giyilerek ısınma sağlanabilir ama günün sonunda üretim durmamalı. Çünkü her ülkenin geleceği üretimden geçer.” dedi.

Üretim sanayisinde gerçekleşen enerji ve doğalgaz kesintilerinin Türkiye’nin katma değer sağlayan üretim sanayisinin gelir kaybına sebebiyet verdiğinin de altını çizen Yalçınkaya, şöyle devam etti:

Üretim sanayisi bu uygulamanın dışında tutulmalıdır

“Uygulanan bu kısıtlama ve kesintiler hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değildir. Evet, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı kaçınılmaz bir gerçek. Fakat yerli enerji kaynaklarıyla yatırım yapmak ve enerjinin kesildiği süreçlerde de tasarruf edilecek olan şeyler üretim sanayisi değil diğer alanlardır. Örneğin konutlarda veya ticarethanelerde iş akışını engel olmayacak alanlarda kesinti yapılabilir. Ancak üretim sanayisinin özellikle bu konuya dahil edilmiş olması, özellikle organize sanayi bölgelerinde veya her türlü üretim yapan işletmede elektrik kesintisi uygulaması, Türkiye'nin üretim kabiliyetine ve üretimiyle ilgili olarak yanlış bir uygulamadır.

Bu nedenle günümüzde ekmek ve unlu mamuller ile ilgili üretim yapan işletmelerde böyle bir sınırlandırma gıda üretim işletmesi olmaları nedeniyle söz konusu değildir. Eğer yerli ve milli enerji kaynaklarımızla ilgili gerekli yatırımlar ve gerekli üretim imkanları oluşturulamazsa enerjiyle ilgili daralan tedarik, ister istemez bu alanda da sorun yaratabilir.”