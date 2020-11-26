Ekonomide "ŞÜKRAN GÜNÜ" rehaveti
ÜNLÜ & Co'mment: “Tatil rehaveti başlıyor” dedi.
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Şükran Günü nedeniyle bugün kapalı olacak ABD piyasaları yarın ise yarım gün işlem görecek. Bu durum tatil rehavetinin etkisiyle hareketliliğin küresel ölçekte daha düşük seyretmesine yol açabilir. Kaldı ki, günün ajandasında da önemli bir veri bulunmuyor. Dolayısıyla, ABD piyasalarının kapalı olmasının yanında varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde bir veri akışının da bulunmaması bugün bant hareketi sergileyen düşük hacimli bir piyasa görme ihtimalimizi artırıyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da yukarı yönlü hareket alanı geçerliliğini koruyor. 1330 puanın üzerinden gelen kâr satışları kısmi geri çekilme yaratsa da teknik görünümde beklentilerimize paralel olarak anlamlı bir bozulma yaşanmaması yukarı yönlü trendinin korunmasını sağlıyor. Bu noktada özellikle 1330 puanın üzerinde kalındıkça değer kazanma eğiliminin korunacağını tahmin ediyoruz. Diğer taraftan ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle son birkaç güne kıyasla bugün daha düşük bir işlem bandı göreceğimizi göz önünde bulundurmak gerekiyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD’de iki gün boyunca sakin seyir bekliyoruz. ABD piyasaları bugün Şükran Günü nedeniyle kapalı olacağı için paritenin genel olarak durgun bir performans sergileyeceğini düşünüyoruz. Bu noktada gün boyu bant hareketi sergilendiğini görebiliriz. Bugün Almanya’da açıklanacak olan tüketici güveni ve ECB tutanakları önem taşısa da haftalık kapanışın mevcut seviyelerin çok uzağında olmayacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında ise zayıf ABD verilerinin de etkisiyle 1,1920 seviyesinin aşılmış olması önemli olmakla birlikte hacimlerin düşük olacağı günde bu seviyenin üzerinde kalınıp kalınmayacağını izleyeceğiz.
USD/TL 8,00 seviyesinin altında kalmaya gayret ediyor. Sert geri çekilmenin ardından kısa vadeli göstergelerdeki dönüş sinyallerine paralel olarak yönünü yukarı çeviren USD/TL zaman zaman 8,00 seviyesinin üzerini test etmeye devam ediyor. Denge bulma aşamasında olan kurun bu seviyenin hangi tarafına yerleşeceği kısa vadede izlenecek patika konusunda yol gösterici olacaktır. Şimdilik paritedeki toparlanmanın da TL açısından rahatlatıcı bir zemin yarattığını söyleyebiliriz. Öte yandan bugün ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisini USD/TL’de de görmeyi bekliyor ve ECB tutanakları döviz piyasasında hareketlilik yaratmaz ise kurun anlamlı bir değişim göstermeyeceğini tahmin ediyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altında yukarı yönlü denemeler limitli kalıyor. Altının ons fiyatı dün ABD’de açıklanan GSYH, PCE endeksi ve dayanıklı mal siparişleri sonrasında belirgin bir değişim göstermiyor. Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle ons altının seyrinde de anlamlı bir hareketlilik görmeyi beklemiyoruz. Teknik açıdan ise 1800 doların üzerinde kalınması olumlu olmakla birlikte daha iyimser bir görünümden bahsedebilmek için 1850 doların tabana dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak aşı çalışmalarının oldukça pozitif bir zeminde ilerliyor oluşu şimdilik bu yönde bir senaryonun gerçekleşmesini zorlaştırıyor.