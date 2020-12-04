'Ekonomi yönetimini zorlu bir görev bekliyor'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez’in katılımıyla gerçekleşen Çarşamba Buluşmaları’nda, yeni ekonomi yönetimini bekleyen görevler ve olası gelişmeler ele alındı. Prof. Dr. Emre Alkin, bütçe açığı ve cari açıktaki artışın önümüzdeki dönemde faiz ve kurların artmasına yol açacağı uyarısında bulunurken Dr. Mahfi Eğilmez ise Türkiye’nin cari açık ve bütçe açığının aynı anda büyüdüğü ve ikisinin de yüzde 5’e dayandığını belirterek bunun Türkiye için yeni bir olgu olduğunu ifade etti.

Altınbaş Üniversitesi’nin gelenekselleşen Çarşamba Buluşmaları, yeni eğitim döneminde internet üzerinden devam ediyor. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez’in katılımıyla gerçekleşen Ekonomi Söyleşileri’nde “Yeni ekonomi yönetimi yeni yaklaşım anlamına mı geliyor?” başlığı konuşuldu.

Prof. Dr. Alkin: “Bütçe açığı ve cari açık, faiz ile kurları artırabilir”

Programda konuşan Prof. Dr. Emre Alkin, 2018’de Türkiye’ye yönelik gerçekleşen kur atağı sonrasında uygulanan ekonomi politikasının piyasa gerçeklerinden ayrıştığını belirtti. Alkin, bunun sonunda Merkez Bankası’nın uluslararası rezervlerinin eksiye düştüğünü, bütçe açığının hızla büyüdüğünü belirtti. Girdi ithalatının yüzde 85 civarında olmasının Türkiye ekonomisini zorladığını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, bunun sonucunda ekonomi yönetiminin değiştiğini ve devleti iyi tanıyan iki yöneticiden Devlet Planlama Teşkilatı kökenli Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı, maliye kökenli Naci Ağbal’ın ise Merkez Bankası başkanlığını üstlendiğine dikkat çekti. Yeni ekonomi yönetimi zorlu bir görevle karşı karşıya olduğunu belirten Prof. Dr. Emre Alkin, bütçe açığındaki ve cari açıktaki artışın önümüzdeki dönemde faiz ve kurun artmasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Portekizli yazar Fernando Pessoa’nın bir kitabında, duyarsızlığın çok acı çekmekten kaynaklandığını belirttiğini aktaran Alkin, “Duyarsızlaşacak kadar acı çekecek bir noktaya gelmemeliyiz” dedi.

Dr. Mahfi Eğilmez: “Türkiye’nin ana ihracat pazarları daralıyor”

Dr. Mahfi Eğilmez ise 2018’deki kur atağı sonrasında faiz düşürülürse birçok sorunun çözüleceği varsayımıyla hareket edildiğini, bunun sonucunda döviz artınca Merkez Bankası’nın kurdaki yükselişi engellemek için yaklaşık 120 milyar dolar harcandığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’nın spekülasyon değil regülasyon yapması gerektiğini ifade eden Mahfi Eğilmez, “Rezerv yerine faizi kullanmalıydık” dedi. Bu süreçte Merkez Bankası’nın rezervlerinin eksi 42 milyar dolara kadar indiğini belirten Eğilmez, dolarizasyonun da arttığını ve döviz mevduatlarının payının yüzde 56-57’ye ulaştığını vurguladı.

Türkiye’nin son dönemde yeniden döviz kıtlığıyla karşılaştığını belirten Eğilmez, “Yabancı sermayeye ihtiyacımız olduğuna göre Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi düzeltip yola devam etmemiz gerekir” diye konuştu. Türkiye’nin cari açık ve bütçe açığının aynı anda büyüdüğü ve ikisinin de yüzde 5’e dayandığını belirten Eğilmez, bunun Türkiye için yeni bir olgu olduğunu ifade etti.

Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin ana ihracat pazarlarındaki daralma yaşandığını ve bu nedenle ihracatın azaldığına da dikkat çekti.

Yeni ekonomi yönetiminin piyasaya daha uyumlu politikalar uygulayarak göreve başladığını ifade eden Eğilmez, önümüzdeki dönemde makro ekonomik dengelerin düzeleceğine inandığını belirtti.

Prof.Dr. Çelebi: “AB liderler zirvesi dönüm noktası olabilir”

Ekonomi eski Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi ise yaptığı konuşmada 11 Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Birliği liderler zirvesine dikkat çekerek, burada Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının kararlaştırılacağını hatırlattı. Libya’ya mal taşıyan Türk gemisinin AB güçleri tarafından aranmasının önemli bir gelişme olduğunu belirten Çelebi, “Bu toplantıya çok iyi hazırlık yapmak gerekiyor. Türkiye bir dönüm noktasında” uyarısında bulundu.

Amerika’da Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden’ın başkan seçilmesinin de dünya siyaseti açısından çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Işın Çelebi, “Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin eşiğindeyiz” diye konuştu. Çelebi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Hazine Bakanı Janet Yellen öncülüğünde, kadınların daha fazla etkili olduğu bir yönetim anlayışının oluşacağını belirterek, yeni Amerikan yönetiminin sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, düşünce özgürlüğü gibi konulara önem vereceğini öngördü.

Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Naci Ağbal’ın Maliye Bakanlığı’nda adım adım yükseldiğini belirten Çelebi, başarılı olmasını dilediğini belirtti. Çelebi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da kendisi gibi Devlet Planlama Teşkilatı’ndan yetiştiğini kaydederek, tüm kalbiyle onun da başarılı olmasını istediğini belirtti. Çelebi bununla birlikte Türkiye’nin 2022’den itibaren erken seçim ortamına gireceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.