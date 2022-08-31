Eğitim-öğretim tarihi belli oldu, kırtasiyelerde hazırlıklar başladı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinin belli olmasıyla Diyarbakır’da kırtasiyelerde hazırlıklar başladı.

Geçtiğimiz ayda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıklamıştı. Bakan Özer’in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Eğitim-öğretiminin takvimimi açıklanmasıyla kırtasiyelerde de hazırlıklar başladı.

Yenişehir ilçesinde bir kırtasiyede çalışan Ümit Buğdaycı ve Güney Bulak, okulların açılmasına yakın hazırlıklara başladıklarını söyledi. Çalışanlar, kırtasiyecilerin önümüzdeki günlerde daha fazla yoğunluk yaşayacağını belirtti. İşletmeciler, yoğunluk beklemenin yanı sıra, vatandaşlara internet üzerinde yaptıkları alışverişlerde ürünlerin eski mi, yeni mi uyarısında bulundu.

Kırtasiyelerde yoğunluk yavaş yavaş başladığını ifade eden Bulak, özellikle önümüzdeki haftadan sonra bir yoğunluk bekledikleri değerlendirmesinde bulundu. İnsanlarda geçen sene pandemiden ötürü bir korku olduğunu anımsatan Bulak, “Bu sene o korkuyu aşmışlar gibi görünüyor. Geçen seneye oranla bir yoğunluk mevcut durumda. Önümüzdeki günlerde daha da artış bekliyoruz” dedi.

Müşterilerin internetten alışveriş yaparken ürünün eski ürün olup olmadığına dikkat etmelerine dikkat çeken Bulak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kitaplarda özellikle güncel olup olmadığına, iskonto fiyatlarına dikkat etsinler. Şu an için çantaya bir rağbet var, daha da bekliyoruz. Anasınıfı listeleri belli olduktan sonra o ürünlere de bir rağbet olacağını düşünüyoruz.”

“Veliler, sağlıklı ürünlere dikkat etsin”

Ümit Buğdaycı ise velilerin çocukların sağlığına elverişli ve ürünlerin fiyatına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Buğdaycı, “İnşallah okul alışverişlerinde önümüzdeki hafta itibariyle yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Okul alışverişlerinde velilerimize önerilerimiz, çocukların sağlığına elverişli ürünlere dikkat etsinler. Ürünleri alırken fiyat politikasına mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü fiyatlar zamlı şekilde olabiliyor. Pandemide insanlar üzerinde bir korku olduğu için belirsizlik vardı. Şu an için sıkıntı görünmüyor. Mağazada bir yoğunluk bekliyoruz” şeklinde konuştu.