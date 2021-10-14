EGİAD, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi

Ege Bölgesi’nin en önemli iş gücünü temsil etmekte olan EGİAD, bünyesindeki üye sanayici iş insanları ile düzenlediği istişare ve değerlendirme toplantısında talep ve beklentiler noktasında fikir alışverişinde bulundu.

31 yılı geride bırakan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 650’ye yakın üyesinin küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerden oluşan 3 bin 100’e yakın şirketi ve yaklaşık 110 bin kişilik istihdamı ile büyük bir üretim gücünü bünyesinde barındırmakla birlikte, bugün yüzde 56’sı sanayiyi içeren üretim kapasitesi ile Ege Bölgesi’nin en önemli iş gücünü temsil etmekte. Üye portföyü içerisinde tekstil, gıda, makine, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar ile geniş bir yelpazeye hitap eden STK, son olarak hibrit düzende bünyesindeki sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya gelerek talep ve beklentileri belirledi. Toplantı akabinde ‘Nitelikli Eleman ve Mavi Yaka Açığı’, ‘Yeşil Dönüşüm Yol Haritası’, ‘Gümrük Birliği EGİAD Think Tank Raporu’ alanlarında çalışma hazırlanabileceği karara bağlandı.

EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekilleri Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Kaan Özhelvacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Yağmur Yarol, Pınar Berberoğlu, Müge Şahin, Erkan Karacar, Can Atik, Sanayi – Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Ceren Sertdemir Yavuz, Komisyon Başkan Vekili Remzi Uslu, üyeler Nedim Uysal, Baran Kayhan, Mustafa Güres, Serhat Büyükhelvacıgil, Arda Şemsioğlu, Gökmen Yalıcı, Turan Göksan, Açelya Baç, Selçuk Demirok, Burak Güngör, Sezai Kızıltan, Serhan Ceylan katılım gösterdi.

“Biz üyelerimizden, üyelerimiz EGİAD’dan aldığı güç ile çalışmaya devam edecek”

Toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınmasını sağlayabilmek için tüm sektörlerin senkronize olarak birlikte gelişmesi ve birlikte ilerlemesinin önemine dikkat çekerek, “Ekonomik ve toplumsal kalkınma birlikte hareket ederek gerçekleşen bir gelişimdir. Dolayısıyla sadece belli bir sektörün kalkınması, belli bir sektörün gelişmesi ülkenin gerçek anlamda kalkınmasını ve gelişmesini sağlayamaz. EGİAD, sanayici üyelerinin gelişimi için, sorunlarının yetkili mercilere ulaştırılması amacıyla her daim birlikte çalışmıştır. Dünyanın her alanda artık çok küçük olduğunu ve özellikle pandemi koşullarında iş birliği ve ortak sinerji ile işlerin daha başarılı noktalara ulaşabildiğini görmekteyiz. Biz üyelerimizden, üyelerimiz EGİAD’dan aldığı güç ile çalışmaya devam edecektir. Tüm ekonomik sektörlerle beraber bölgemizin, ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine daha çok katkı sağlamanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Sanayicilerimize nasıl destek olunacağı kasım ayından itibaren şekillenmiş olacak”

Sanayi için bilgi ve teknolojinin vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getiren Yelkenbiçer, “Bu nedenle önümüzdeki günlerde çeşitli üniversitelerimizden akademisyenlerin de katılımıyla sanayicilerimiz ile birlikte ekonomik toplantılar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Üniversite sanayi iş birlikleri anlamında özellikle 14. dönemde EGİAD olarak gerek patentlerin ticarileşmesi konusunda gerekse sanayicilerimizle Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akademisyenlerimiz ve bölüm başkanlarımızla buluşturduğumuz toplantılarda bu süreçleri iyi inşa etmeyi başarabildik. Bu iş birliklerini bu sene resmi protokollere döktük. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladık. Sanayicilerimize nasıl destek olunacağı kasım ayından itibaren şekillenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirlik konusunda örnek uygulamalara yer vereceğiz”

Sanayi Konseyinin 14. dönemde başlayan çalışmalarını ileri evrelere taşımayı planladıklarını kaydeden Yelkenbiçer, çalışma grubunun Sanayi Komisyonu olarak faaliyetlere devam etmesinin bunun ilk adımı olduğuna dikkat çekti. Çalışma başlıkları olarak dijitalleşme ve sürdürülebilirlik üzerine hareket ettiklerini vurgulayan Yelkenbiçer, “Sürdürülebilirlik konusunda örnek uygulamalara yer vereceğiz. Dijitalleşme anlamında da işlerimizi dijitale dönüştürmek felsefesiyle hareket etmekteyiz. Bugün burada toplanmamızın sebebi de sizlerin isteklerinizi, EGİAD’dan beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı dinleyebilmek. Buna göre üniversitelerle projelendirme çalışmalarımızı sizlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirebilmek. EBSO ve İZTO öncülüğünde kurulan Model Fabrika ile de gerçekleştirdiğimiz iş birliğini sanayicilerimize yol haritası sunmak üzere işleme koyacağız” diye belirtti.

Sanayi Komisyonu Başkanı Ceren Sertdemir Yavuz ise, sanayi komisyonu olarak gerçekleştirecekleri faaliyetleri dile getirerek, “Özellikle sanayiciler arasında ‘Ortak Satın Alma Platformu’ ile yine sanayiciler arasında ‘Bilgi İletişim Ağı’ kurmayı hedefliyoruz. Böylece sanayici üyeler alışveriş için birbirlerinden tedarik zinciri oluşturabilecekler” şeklinde konuştu.