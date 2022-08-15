Ege Bölgesi’nde su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 1, 5 milyar doları aştı

Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2023 yılı 3,5 milyar dolar ihracat hedefini 2022 yılı Şubat ayında aştığını hatırlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit sözlerine şöyle devam etti:

“2023 hedefini iki yıl önce yakalayan Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak 2022 yılı sonu için 3,8 milyar dolar, 2023 yılı sonu 4,2 milyar dolar olarak belirledik. Son 1 yıllık dönemdeki 1,5 milyar dolarlık rekorumuzun 1 milyar 23 milyon dolarlık kısmını su ürünleri ihracatımız oluşturdu. Türkiye’nin son bir yılda gerçekleştirdiği 1 milyar 548 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının yüzde 66’sını Ege Bölgesi’nden yaptık. Son bir yılda su ürünlerinde ortalama ihraç fiyatımızı 5,7 dolardan 6,6 dolara çıkardık. Türkiye’de yetiştiricilik son 20 yılda çok büyüdü. Bu ihracat rakamlarımıza da yansıyor. Ege Bölgesi de bu noktada lider bölge. 1980’de EİB bünyesinde ihracatta son sırada olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği bu gelişimle bugün gıdada lider, tüm sektörler içinde ikinci sıraya çıkmış durumda.”

Levrek, çipura, orkinos, alabalık ihracatı 951 milyon dolara ulaştı

Girit, başta 155 milyon dolarla Birleşik Krallık, 138 milyon dolarla İtalya, 113 milyon dolarla Hollanda olmak üzere 62 ülkeye su ürünleri gönderdiklerine değindi.

“Yunanistan 96 milyon dolar, Rusya 78 milyon dolar, Almanya 63 milyon dolar, İspanya 52 milyon dolar, ABD 51 milyon dolar, Japonya 41 milyon dolarla en büyük ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Su ürünleri ihracatını domine eden levrek, çipura, orkinos, alabalıktan yüzde 19 artışla 951 milyon dolar gelir elde ettik. Son 1 yıllık dönemde yüzde 22 artışla 476 milyon dolara ulaşan levrek ihracatımızda Birleşik Krallık birinci pazarımız, İtalya’nın öne çıktığı çipurada ise yüzde 9 artışla 340 milyon dolara ulaştık. Orkinos ihracatımızı yüzde 57 artışla 110 milyon dolara taşırken, en fazla dışsatımı Japonya’ya yaptık, Almanya’nın öne çıktığı alabalık ihracatımız ise 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.”

Kanatlı ihracatı son 1 yılda yüzde 139 arttı

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 259 milyon dolarlık pay ile en büyük ikinci kalemi ve 139 artış oranıyla en fazla ihracat artışı gösteren kanatlı ihracatını 59 ülkeye gerçekleştirdiklerini anlatan Bedri Girit şunları söyledi:

“Kanatlı ihracatımızı Irak’a yüzde 219 artışla 99 milyon dolara, Çin’e yüzde 270 artışla 63 milyon dolara, Kongo’ya yüzde 60 artışla 16 milyon dolara taşıdık. 1 milyar 23 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatımızda yüzde 23 artış gösteren yumurta ihracatımız 87 milyon dolara ulaştı. Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin ana pazarlar olduğu 32 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimiz yumurta ihracatımızda ilk sıralardaki Birleşik Arap Emirlikleri’ne yüzde 92 ivmeyle 27 milyon dolar, Katar’a yüzde 25 artışla 10 milyon dolar, Kuveyt’e ise 9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”

2035’e kadar hedef 10 milyar dolar

Girit, “50 ülkeye ihraç ettiğimiz süt ve süt ürünlerinde yüzde 29 artışla 74 milyon dolar ivme kaydettik. Mısır yüzde 250 artışla 14 milyon dolarla ilk sırada, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 7 yükselişle 14 milyon dolarla ikinci, Irak ise yüzde 25 artışla 6 milyon dolarla üçüncü sırada. Bal ihracatımızı 32 ülkeye gerçekleştirdik ve yüzde 23 artışla 13 milyon dolara çıkardık. ABD yüzde 12 artışla 5 milyon dolar, Almanya yüzde 29 artışla 3 milyon dolarla bal ihracatımızdaki ilk iki ülke. Son 1 yılda yüzde 284 ivme kaydettiğimiz İspanya 1,4 milyon dolarla üçüncü sıraya yükseldi. İhracatımızın 50 milyon dolarlık kısmını ise diğer su ürünleri ve hayvansal mamuller ürün grubumuz oluşturuyor. 2035 yılına kadar ihracatımızı sürekli artırarak Türkiye’ye 10 milyar döviz kazandıracak bir sektör olmak için üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz.” dedi.