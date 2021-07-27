Dolarda son durum

Kurban Bayramı tatilinin ardından dolarda dün dalgalı bir seyir izlendi. Güne 8.55 civarında başlayan dolar/TL, 8.61'e yükseldikten sonra yeniden başladığı seviyeye geri döndü.

Dolar yeni güne de 8.56 liradan başladı.

Piyasalar bir yandan ABD tahvil getirilerine bakarken diğer yandan koronavirüs salgınındaki yeni vaka sayılarını endişeyle takip ediyor. Delta varyantıyla beraber artan vakalar ülkelerin yeniden tedbirler alma ihtimalini yükseltiyor.

Bunun yanında piyasaların odağında bugün başlayacak ve yarın devam edecek Fed Açık Piyasa Komitesi toplantısı olacak. Burada özellikle varlık alım programına ilişkin verilecek mesajlara bakılacak.