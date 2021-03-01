Dolarda düşüş hızlandı

Dolar/TL’de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1.6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7.5’li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7.25’in altına kadar geriledi.

Dolar/TL’de 6.9’dan başlayan ve 7.4850’e kadar süren değer kaybında olduğu gibi değer kazancında da benzer para birimlerinden açık ara ayrıştı. TL’nin bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 2.5 civarında olurken benzer para birimlerindeki kazançlar genelde yüzde 1’in altında kaldı.

DOLAR

7,2447(%-2,55)

EURO

8,7276(%-2,74)

ALTIN

403,7484(%-2,58)

Piyasalarda ABD tahvil getirileri ve PMI ve büyüme verileri takip edildi. Ayrıca koronavirüs kısıtlamalarının bir kısmının kaldırılmasının beklendiği kabine toplantısı da piyasada yakından izleniyor.

Piyasalardaki dalgalanmanın büyük bölümü her ne kadar ABD tahvil getirisi kaynaklı olsa da son günlerde mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeler de TL’deki baskıyı bir kademe daha artırmıştı. Ancak bu endişelerle yaşanan kayıplar da telefi edilmeye başlandı.

ASYA BORSALARI YÜKSELDİ

Asya borsaları, geçen hafta ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan sert yükselişin ardından tahvil piyasalarındaki hareketlerin bir miktar sakinleşmesine paralel olarak yükseldi. ABD canlandırma paketine dair ilerleme de küresel ekonomiye dair iyimserliği desteklerken petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi geçen haftanın zirvesi olan yüzde 1.61’i görmesinin ardından yüzde 1.40 seviyesinde seyretti. Tahvilin getirisi geçen hafta 11 baz puan yükselerek yılın başından beri 50 baz puan artış kaydetti.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan ve son dönemde 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başlayan 5 yıl vadeli CDS Cuma günü 1 ay aradan sonra ilk kez 300 baz puanı aştı. Bu sabah 318/324 seviyesinde olan 5 yıllık CDS ise aynı saatte 303/309 baz puana kadar geriledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’de pozitif ayrışma ile birlikte gelen güçlü bir değer kazancı görüyoruz. Baktığımızda bugün açıklanan gelişmeler TL’deki değer kazancını açıklamak için yeterli değil. Aslında küresel satış baskısının azalması ile birlikte TL’de iyimser seyir piyasada beklenti dahilindeydi. Ancak bugün yaşanan bu beklentilerin de ötesinde” dedi ve ekledi:

“Büyüme verileri de TL pozitif ancak biz bugün TL’de etkili olan unsurun günlük gelişmeler değil orta vadeli beklentilerdeki varolan pozitif seyrin yansıması olduğunu düşünüyoruz. Dolar/TL’de yıl içinde düşüşlerin 6.35’e kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu beklentimizin önündeki en büyük risk ekonomi politikalarında mevcut adımlardan geri dönülmesi ihtimali ve dış ilişkiler kaynaklı olabilir.”

Türkiye ekonomisi corona virüsü salgınının etkilerinin en belirgin hissedildiği 2020 yılında düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 son çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

Bazı yatırımcılar TL’de yaşanan değer kaybını geçici ve ABD’nin de konuyu çözmek zorunda olduğu bir süreç olarak görürken bazı yatırımcılar ise ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle yeniden değer kayıpları bekliyor. Beklentilerin birbirinden bu kadar farklılaşması ise volatiliteyi beraberinde getiriyor.

TCMB’nin yüzde 17 seviyesindeki politika faizinin beklenen enflasyona göre gelişmekte olan para birimleri arasındaki en yüksek reel faizlerden birini sunması işlemcilere göre TL’deki sert değer kayıplarına rağmen yine de avantaj sağlıyor.

Ancak aynı zamanda bu yüksek faiz hala siyasi tartışma yaratmaya devam ediyor ve son dönemde siyasetçilerin açıklamalarıyla birleşerek TL’yi baskılayan bir unsur olmuştu. Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler geçen hafta piyasanın gündemine oturdu.

Piyasada haftanın kalanında Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile aynı gün TCMB tarafından yapılması planlanan yatırımcı toplantılarını da takip edilecek.