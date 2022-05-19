Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi!

Türkiye'de bugün piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olsa da uluslararası piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 15,97 TL'den, Euro 16,79 TL'den, Sterlin 19,84 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.814 Dolar'dan, Gram altın 930/931 TL'den, Çeyrek altın 1.497/1.498 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.162/6.163 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 33 dolar, Ethereum ise bin 944 dolardan işlem görüyor.