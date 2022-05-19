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Dolar, Euro ve altın tatil dinlemedi!
Dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olsa da uluslararası piyasalardaki rakamlara bakıldığında olumsuz bir tablo karşımıza çıkıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 19.05.2022, 09:45
Türkiye'de bugün piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olsa da uluslararası piyasalardaki son durum şöyle:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 15,97 TL'den, Euro 16,79 TL'den, Sterlin 19,84 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.814 Dolar'dan, Gram altın 930/931 TL'den, Çeyrek altın 1.497/1.498 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.162/6.163 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 11 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 29 bin 33 dolar, Ethereum ise bin 944 dolardan işlem görüyor.