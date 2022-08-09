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Dolar 18 TL'yi gördü, altın yükselişini sürdürüyor

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başlarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Ekonomi 09.08.2022, 09:36
Dolar 18 TL'yi gördü, altın yükselişini sürdürüyor

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,95 TL'den, Euro 18,32 TL'den, Sterlin ise 21,72 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.785 dolardan, Gram altın 1.031 TL'den, çeyrek altın 1.658 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.819 TL'den, Gümüş ise 11,95 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23.872 Dolar'dan, Ethereum ise 1.776 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

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