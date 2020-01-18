Devletin konut desteği “öğrenci evi” satışlarını artıracak!

Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu destekleri artırması, gözleri gayrimenkul sektöründeki yatırımlara çevirdi. İlk kez ev sahibi olmak isteyen ve “Konut Hesabı” aracılığıyla yatırım yapan yurttaşlara, devletin bu yıl için 30 bin TL’lik hibe desteği sunması; alternatif gayrimenkul sektöründeki satışları da hareketlendirecek. “Türkiye’deki herkesin ev sahibi olması adına devletimizin sunduğu bu desteğin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yapan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, “Devletimiz, ilk kez ev almak isteyenlere bu yıl geri ödemesiz 30 bin TL’lik destek sunacak. Destekten faydalanmak isteyenler, en yakın banka şubesine kimlik belgesi ile giderek, konut hesabı açıyorlar. Bu hesaba tek seferde toplu para yatırma hakları var. Daha sonra ise belirlenen aylık tutarlarla düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Belirlenen sürenin ardından da yapılan birikime göre katkı alınıyor. Konut hesabı uygulamasında 5 yıl birikim yapan kişilere ilk evlerini aldıklarında 30 bin TL’lik destek sunuluyor” diye konuştu.

“Yatırımcılar iyi düşünmeli, projeleri karşılaştırmalı”

Bu desteğin yatırımcılar tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Karayel, “Yatırımcılar çok iyi düşünüp karar vermeli. Gayrimenkul projelerinin sunduğu avantajları karşılaştırmalı. Türkiye’de bir ilke öncülük ederek inşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa bu kapsamdaki en ideal yatırım. Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımının ortalama geri dönüş süresi 25 yıllara kadar çıkıyor. Univa projelerinde ise bu süre 8 yıldan başlıyor. Devletimizin sunduğu bu desteği; hem projelerdeki avantajlarımız hem alım noktasında getirdiğimiz kolaylıklar hem de geri dönüş süresinde sunduğumuz ayrıcalıklarla daha da artırıyoruz. Bu kapsamda söz konusu desteğin öğrenci evi projelerindeki satışların yükselişe geçmesini sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

5 yıl kira garantisi, yüzde 65 fiyat artışı avantajı!

Sakarya, Kocaeli ve Düzce’deki Univa projelerinin alternatif gayrimenkul sektöründe birçok ilke öncülük ettiğinin altını çizen Karayel, satışları tamamlanan Univa Sakarya’nın 2 bin 424 adet yatak kapasitesiyle “Tek Çatı Altında Dünyanın En Büyük Öğrenci Evi” projesi olduğunu anımsattı. Karayel, 786 adet yatak kapasiteli Univa Kocaeli ve 1.701 adet yatak kapasiteli Univa Düzce projelerinde satışların halen devam ettiğini belirtti. Kocaeli ve Düzce’deki projelerin 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 değer artışı gibi avantajları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Karayel, tapu teslimlerinin hemen gerçekleştirildiği Univa Öğrenci Evleri’nde peşin ödeme halinde de cazip indirim fırsatlarının sunulduğunu vurguladı.