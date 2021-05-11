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Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mart ayında 2,1 milyar dolar gerilemesine rağmen 3,3 milyar dolar açık verdi. Böylece 12 aylık cari açık 36,1 milyon dolar oldu.
Ekonomi 11.05.2021, 10:16
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.