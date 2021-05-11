Cari denge martta 3,3 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.