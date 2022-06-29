Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İş insanlarına) Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurt dışında ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil."
Ekonomi 29.06.2022, 14:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil."