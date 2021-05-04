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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,34’lük düşüşle tamamladı.

Ekonomi 04.05.2021, 18:32
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,34’lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 4,90 puanlık azalışla 1.416,25 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi 0,91 değer kaybetti.
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