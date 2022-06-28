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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı.

Ekonomi 28.06.2022, 10:18 28.06.2022, 10:25
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı. Endeks, 16,10 puanlık artışla 2.545,35 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

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