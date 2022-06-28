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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçd
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı aç
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa, güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı.
Ekonomi 28.06.2022, 10:18 28.06.2022, 10:25
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,64’lük yükselişle başladı. Endeks, 16,10 puanlık artışla 2.545,35 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.