Bono ile Nasıl Daha Çok Kazanırım?

Yatırımlarını risksiz araçlara yönlendirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında bono gelir. Sabit getirili bir menkul kıymet olan bono ile gerçekleştirilen yatırımlarda yatırımcı vade sonunda parasını faiziyle birlikte alır. Ancak N Kolay bu standart tanımın ötesine geçmekte ve tamamen dijital bir ürün olmanın getirdiği avantajlarla bono yatırımlarını müşterileri için çok daha kazançlı ve kolay bir hâle getirmektedir.

N Kolay’ın Bonosunun Avantajları Nelerdir?

Yeni nesil dijital bankacılık çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran N Kolay tarafından sağlanan avantajlı hizmetler arasında anında kredi, masrafsız EFT/FAST, N Kolay kart ile Türkiye’deki tüm bankaların ATM’lerinden ücretsiz para yatırma/çekme ve yüksek faiz kazandıran bono sayılabilir.

N Kolay’ın bonosu şimdiye kadar alışageldiğimiz klasik bonolardan avantajlı özellikleriyle ayrılan bir yatırım ürünüdür. N Kolay bonoya yatırım yapan müşteriler minimum 200 TL ile aynı yüksek faiz oranından yararlanırlar. Üstelik piyasadaki faizler düşse bile, sahip olunan bononun faizi vade sonuna kadar değişmez.

N Kolay müşterileri yatırımlarını yüksek kazançla değerlendirmenin yanı sıra yatırımlarından günlük kazanç elde etme imkânına da sahip olurlar. N Kolay’dan alınan bononun tamamı ya da bir kısmı itfa tarihi yani vade tarihi beklenmeden satılabilir. Satış işlemi sonucunda anaparanın yanı sıra satış yapılan güne kadar işleyen faiz de alınır ve kalan yatırımlar kazanmaya devam eder.

N Kolay’da Bono ile Yatırım Yapmak Çok Daha Kolay

N Kolay bono, Aktif Bank tarafından SPK mevzuatına tabi olarak ihraç edilen bir finansman bonosudur. Günümüz bankacılık uygulamalarında vadeli mevduatların vadesinden önce çekilmesi durumunda faiz kazancının alınamaması ve yalnızca anaparanın geri alınması son derece yüksek bir olasılıktır.

N Kolay’da ise bononun vade tarihi beklenmeden satılması durumunda yalnızca anapara değil satış yapılan güne kadar işleyen faiz de alınır. Gecelik kazanç özelliği ile standart vadeli mevduat ürününden ayrılan N Kolay’ın bonosu bir mevduat ürünü değildir ve TMSF kapsamında bulunmaz.

N Kolay bononun diğer bir avantajı tamamen dijital bir ürün olmasıdır. Bunun yatırımcılara sağladığı iki temel fayda vardır. Bunlardan biri N Kolay’da bono faizinin yüksek olmasıdır. Dijital bir ürün olan N Kolay bono düşük ve esnek maliyet odaklı stratejilerin bir sonucu olarak yatırımcılara yüksek kazanç sağlar.

Diğer önemli bir fayda ise N Kolay bononun alım-satım işlemlerinin çok kolay olmasıdır. N Kolay mobil uygulaması ile tüm yatırım işlemlerini yapmak, işlemleri izlemek ve kazanç grafiği ile ne kadar kazanıldığını her an detaylı ve şeffaf bir şekilde görmek mümkündür.

N Kolay’dan Nasıl Bono Alınır?

N Kolay müşterileri N Kolay mobil uygulamasını indirerek veya N Kolay internet şubesine giriş yaparak N Kolay bono alıp kazanmaya başlayabilirler.

N Kolay müşterisi olmayan yatırımcıların ise öncelikle kısa başvuru formunu doldurmaları ve dijital sözleşmeleri onaylamaları gerekir. Anında açılan hesaplarına değerlendirmek istedikleri tutarı yatırdıktan sonra kurye beklemeleri gerekmeden hemen N Kolay bono alabilirler.

N Kolay bono hafta içi 09.30 – 17.00 saatleri arasında alınabilir. Yarım gün olan resmi tatillerdeki işlem saatleri ise 09.30 – 12.00’dir. İşlem saatleri geçtiğinde ise bir sonraki iş günü gerçekleşmesi için talimat verilebilir.

N Kolay bono alırken herhangi bir işlem ücreti ödenmesi söz konusu değildir.