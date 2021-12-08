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BM ile Bahçeşehir Üniversitesi Giresun'da iklim zirvesi düzenleyecek

- BAU Global Başkanı Enver Yücel:- "Tarım Türkiye’nin petrolüdür. Türkiye'nin mutlaka tarıma her zamankinden daha fazla önem vermesi gerekiyor"- "26. BM İklim Değişikliği Konferansı'ndan sonra Cumhurbaşkanımız da iklim krizine dikkat çekti. Bizlere düşen görev de toplumu bu konuda aydınlatabilmek"

Ekonomi 08.12.2021, 11:53
BM ile Bahçeşehir Üniversitesi Giresun'da iklim zirvesi düzenleyecek

İSTANBUL (AA) – BAU Global Başkanı Enver Yücel, Türkiye’nin öncelikli olarak tarıma önem vermesi gerektiğinin altını çizerek, “Tarım, Türkiye’nin petrolüdür. Bir karış toprağı olan herkes, bunu iyi bir şekilde değerlendirmelidir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (UNITAR) Başkanı Nikhil Seth’in katılımı ile Giresun Kulakkaya Yaylası'nda küresel iklim sorunu, konunun uzmanlarının katılacağı zirvede masaya yatırılacak.

İlgili Bakan ve temsilciliklerinin de yer alacağı etkinlikte, iklimin geleceği ve Türkiye’nin iklim kriziyle mücadelesi gibi konular ele alınacak. 123 farklı ülkeden, 6 bin 550 yabancı öğrencinin bulunduğu Bahçeşehir Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler'in ortak düzenleyeceği etkinlikte, küresel iklim sorununa çözüm önerileri ve Türkiye'de tarım konuları da değerlendirilecek.

Zirve öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan BM Danışma Kurulu Üyesi ve BAU Global Başkanı Enver Yücel, iklim kriziyle mücadelede üniversitelerin rollerinin sadece öğrenciye bilgi transferi yapmak olmadığını, aynı zamanda toplumun ve dünyanın önemli sorunlarına yol göstermek ve onları aydınlatmak olduğunu ifade etti.

Yücel, toplumsal konulara yönelik her zaman hassasiyet gösterdiklerini dile getirerek, "Şu anda memleketim Giresun’da BM ile yapacağımız iklim zirvesinin heyecanını yaşıyoruz. Karbon salınımının neredeyse sıfır dereceye yakın olduğu Kulakkaya Yaylası’nda yapacağız bu zirveyi. BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth de bizlerle olacak.

Seth’in alanı da bu aslında. Kendisi, BM’de sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgilenen bir isim. Dünyada ülkeler iklime ve çevreye karşı duyarlılıklarını her platformda dile getiriyorlar. Bizim de amacımız, Türkiye’de bu sorunun daha çok konuşulmasını ve harekete geçilmesini sağlamak." şeklinde konuştu

Enver Yücel, iklim ile ilgili yapılan anlaşmalar ve toplantıların özellikle son dönemlerde salgınla birlikte daha fazla gündeme geldiğini anımsatarak, “Bugünkü dünyada neler olmuşsa neler yapılıyorsa iyi kötü, biz insanlar tarafından yapılan bir işin yapısını görüyoruz. Bu yüzden bu soruna dikkat çekmek istedik” dedi.

- "Cumhurbaşkanımızın buna dikkat çekmesi bizim için önemli"

İklimle ilgili öğrencilere, topluma; iklimin nereye gittiğini, neler olabileceğini ve toplumda nasıl bir duyarlılık olabileceğini anlatabilmek için böyle bir zirveyi yaptıklarını vurgulayan BAU Global Başkanı Enver Yücel, dünyada iklim ile ilgili alınan kararların Türkiye’de de söylenebiliyor olmasının önemine işaret etti.

Yücel, etkinlik için Türkiye'nin bu alandaki bir sivil inisiyatifi olduklarını belirterek, "İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'ndan (COP26) sonra Cumhurbaşkanımızın da buna dikkat çekiyor olması bizim için değerli. Bu yüzden, bizlere düşen görev de bunu daha iyi aydınlatabilmek. Her kesime bunu söyleyebilmek önemli, o toplantıdan sonra bu konular daha da önem kazandı. Biz de buna bir taraftan başlıyoruz."

- "Tarım Türkiye’nin petrolüdür"

BAU Global Başkanı Enver Yücel, üniversitelerin iklimle ilgili, toprakla ilgili duyarlılığı her zamankinden daha fazla göstermelerinde büyük yarar olduğunu aktararak, "Tarım Türkiye'nin petrolüdür. Türkiye'nin mutlaka tarıma her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Pandemi bize eğitimden sağlığa kadar, tarıma kadar her şeyde bir bilinçlendir bilinçlendirilmemiz gerektiğini öğretti" değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, Türkiye'nin güzel toprakları ile artık kendine yeterli tarımı oluşturabilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu açıdan baktığımız zaman yine Türkiye’deki üniversitelerimizde, yeterli sayıda ziraat fakülteleri olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra; tarım fakülteleri, merkezleri ve enstitüleri de bulunmakta. Bahçeşehir Üniversitesi olarak, böyle bir merkez kurup bunun uygulama alanlarını da bazı yerlerde yapmayı düşünüyoruz. Yine bunlardan bir tanesini Giresun'da yaptık daha doğrusu. Ne yapacağız orada? O güzelim coğrafyada muhteşem endemik bitkiler var. Bu endemik bitkilerin neler olabileceğini ve gıdadan, ilaca kadar her alanda kullanabileceğini gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz"

- "Kimin bir karış toprağı varsa değerlendirmesi gerekiyor"

Kulakkaya İklim Zirvesi'nde tarım teknolojileri konusunun da gündeme geleceğini ifade eden Enver Yücel, "Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü ile birlikte çalışıyoruz. Onun da dünyadaki bu alandaki çalışmalarla ilgili örneklerini görüyoruz. Tabii bizimki daha bir yeni bir başlangıç." dedi.

Yücel, her üniversitenin sivil toplum örgütlerinin dünyanın geleceğiyle ilgili duyarlı olması gerektiğine işaret ederek, "Özellikle tarımla ilgili kimin bir karış toprağı varsa, o toprağı verimli hale getirebilmek için bir çaba sarf etsin. Çünkü, gelecek artık geldi ve biz ise emanetiz bu dünyada. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için hem duyarlı hem temiz sağlıklı ortamlar bırakmamız lazım. Bunun için de çalışacağız. Çok güzel sonuçlar çıkacağını umuyorum." açıklamasını yaptı.

#Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel #GİRESUN KULAKKAYA YAYLASI
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