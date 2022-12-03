Bakan Kirişci: “Kırsaldan kente göçün azaltılmasını hedefliyoruz”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Küçük aile işletmelerine sağladığımız yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanması, üretici gelirlerinin artırılması, kırsaldan kente göçün azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küçük aile işletmelerinin Kırsal Kalkınma Desteklemesi Programı’na alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kirişci, küçük aile işletmelerinin korunması, rekabet gücünün artırılması ve iktisadi üretim yapmalarına imkan sağlayacak politikaların geliştirilmesine öncelik verdiklerini belirtti.

Genç Çiftçilerin Desteklenmesi, Uzman Eller gibi birçok projeyle küçük aile işletmelerini desteklediklerini vurgulayan Kirişci, “Türkiye’deki mevcut işletmelerin büyük çoğunluğu da ‘geçimlik’ ve ‘yarı geçimlik’ aile işletmelerinden oluşmaktadır. Ülkemizde aile çiftliklerinin genele oranı da yüzde 90 civarındadır. Kırsal alanda gelir sağlamayı amaçlayan aile işletmeleri, üretim girdilerini doğadan veya kendi arazilerinden temin etmektedir” dedi.

Kirişci, küçük aile işletmelerinin hayvansal üretim ve arzı açısından tampon vazifesi gördüğünü belirterek, "Tüketiminin bir kısmını ürünlerinden karşılayan küçük ölçekli aile işletmeleri, muhtemel krizlere ve piyasadaki olası fiyat dalgalanmalarına karşı daha dirençlidir. Bu işletmeler aynı zamanda, hayvansal üretim ve arzı açısından tampon vazifesi görmektedir. Türkiye’nin, artan ürün ihtiyacını karşılamak üzere, ölçek ekonomisinden yararlanan ve düşük maliyetle üretim yapan büyük işletmelere ihtiyacı su götürmez bir gerçektir” açıklamasında bulundu.

“Kırsaldan kente göçün azaltılmasını hedefliyoruz”

Hayvancılık yapan küçük aile işletmelerini Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na almaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Bakan Kirişci, şunları kaydetti:

“Küçük aile işletmelerine sağladığımız yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanması, altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılması, verimlilik ve kalitenin artırılması, üretimde yem maliyetlerinin düşürülmesi, üretici gelirlerinin artırılması, kırsaldan kente göçün azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefliyoruz. Bugün, daha fazla gıda üretmek, daha fazla istihdam oluşturmak ve doğal kaynaklarımızı korumak için sürdürülebilir bir tarıma ihtiyaç duyuyorsak çözümün merkezinde küçük aile işletmelerinin yattığı unutulmamalıdır. Bunun bilincinde olarak politika üretmeye ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün üreticilerimize işlerinde kolaylık, bol ve bereketli kazançlar diliyorum.”