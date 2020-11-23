Bakan Karaismailoğlu: ”Mart ayı ile Ekim ayı arasında 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mart ayı ile Ekim ayı arasında 5,7 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapmış olduğu yatırım var. Tüm dünya salgınla savaşırken biz tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan Belediye Başkanlığı ve AK Parti Nallıhan İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Karaismailoğlu, ziyaretlerin ardından Çayırhan Tüneli Şantiyesinde projeye ilişkin bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu’na AK Parti Ankara Milletvekilleri, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, Nevzat Ceylan ve AK Parti ilçe teşkilatı eşlik etti.

Ziyaretler sonrası şantiye alanında açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, son 18 yılda ülkenin büyük bir atılım içinde olduğunu belirterek, "6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık. 18 yıl Önce 50 kilometre tünel uzunluğumuz varken 600 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 26‘dan 56’ya çıkardık. Uydularımızı bir bir uzaya fırlatıyoruz. Orada da gücümüzü ve varlığımızı tüm dünyaya hissettiriyoruz. Sırf yaptığımız 28 bin kilometrelik bölünmüş yollar, yıllık 18 Milyar TL. yakıttan zamandan kazancımız oldu. Kaza istatistiklerine bakıldığında 28 bin kilometrenin karşılığında binlerce kazayı önledik, canı kurtardık. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük işler. Dünya ölçeğinde en kaliteli ulaştırma ve altyapı projelerini yapıyoruz" dedi.

"İnşallah bu projeyle Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan’a büyük değer kazandıracak"

Projelerin artarak devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, "Nallıhan Yaban hayatını koruma alanındayız. 179 farklı kuş türü yaşıyor burada. Arkamızda görünen tünel Nallıhan Ankara yolunun bir uzantısı. Bulunduğumuz proje, Ankara, Yenikent, Ayaş Beypazarı Nallıhan yolu. Toplamda 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı. 5 kilometresinde bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Kalan 23 kilometrelik bölünmüş olmayan kısım. Bunun kararını verdik ihale süreci başladı. Bu yolu da en kısa zamanda Ankaralılara buluşturacağız. Bin 262 metre uzunluğunda ve devamında 270 metre uzunluğunda tünel ve köprüden oluşuyor. Bu tüneli yapmadan önce bölünmüş yol olarak buraya geçilebilirdi ama Kuş Cenneti’ni korumak için bu tünel yapılıyor, . inşallah bu projeyle Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan’a büyük değer kazandıracak. Burası Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Buradaki köprü ve tünel imalatlarını inşallah 2021 yılı sonu içinde tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrenin de ihalesini yaptıktan sonra Ankara Nallıhan arası inşallah konforlu ve güvenli yola kavuşacak" diye konuştu.

Pandemi sürecinde tüm tedbirlerin alınarak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Mart ayı ile Ekim ayı arasında 5, 7 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapmış olduğu yatırım var. Tüm dünya salgınla savaşırken biz tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.