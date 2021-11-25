Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz.&q

Bakan Dönmez: "Dağıtım hattının deniz tabanına yerleştirilmesi çalışmalarına da 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte 2023 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda ilk faz üretime geçmeyi hedefliyoruz."