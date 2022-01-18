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Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Yamal boru hattından 29 gündür gaz akışının Almanya'dan Polonya'ya doğru olmasına rağmen Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriliyor.
Ekonomi 18.01.2022, 13:37
LNG tankerlerinin Avrupa limanlarına yönelmeye devam etmeleri İngiltere ve Hollanda piyasalarında Şubat ve Mart vadeli toptan gaz fiyatlarının gerilemesine yol açtı.
İngiltere'de (ICE) gaz fiyatı Şubat vadede yüzde 2,14 düşüşle 180,4 pence/therm seviyesine gerilerken, Mart vade için fiyat yüzde 3,17 kayıpla 176,33 pence/therm seviyesine indi.
Hollanda TTF'de Şubat vadeli gaz fiyatı yüzde 2,78 düşüşle 77 euro/MWh seviyesine gerilerken, Mart vadede fiyat yüzde 5,07 gerileyerek 73 euro/MWh seviyesine düştü.