Aralıkta markalı konut satışlarının %64’ü bitmemiş konut stoklarından

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; aralık ayında, bir önceki aya göre %0.30, geçen yılın aynı dönemine göre %7.72 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %103.80 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1’de azalış, 2+1, 3+1 ve 4+1’de artış



Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, aralık ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.63 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde %0.31, 3+1 konut tipinde %0.71 ve 4+1 konut tipinde %0.42 oranında nominal artış yaşandı.



Yabancıya satış oranı %7



Aralık ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7’lik (son 6 aylık ortalama %7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %50.98 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Aralıkta peşinat ve banka kredisi kullanımında artış



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; aralık ayında peşinat kullanım oranının %45.41, banka kredisi kullanım oranının %24.47 ve senet kullanım oranının %30.12 olarak gerçekleştiği görüldü. Kasım ayında peşinat kullanımı %44.26, banka kredisi kullanımı %23.33, senet kullanımı %32.41 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %5.54

Aralık ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %5.54 oranında erime gözlendi. Kasım ayında stok erime hızı %6.11 oranında gerçekleşmişti.



Satışların %64.11’i bitmemiş konut stoklarından

Aralık ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %35.89’u bitmiş konut stoklarından, %64.11’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Kasım ayında ise markalı konut satışlarının %46.16’sı bitmiş, %53.84’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.