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Araç sahiplerinin gözü aydın! Benzin ve motorinde tarihin en büyük indirimi yolda...
Petrol fiyatlarındaki düşüş benzin ve motorin indirimini de beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre benzin ve motorinde hafta sonu indirim geliyor...
Ekonomi 01.04.2022, 15:42
2 Nisan Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Son olarak 31 Mart'ta motorinde 88 kuruşluk bir indirim gerçekleşmişti.
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İSTANBUL
Benzin: 19.79 TL
Motorin (Mazot): 21.25 TL
LPG (Otogaz): 11.12 TL
ANKARA
Benzin: 19.98 TL
Motorin (Mazot): 21.33 TL
LPG (Otogaz): 11.12 TL
İZMİR
Benzin: 19.90 TL
Motorin (Mazot): 21.34 TL
LPG (Otogaz): 11.12 TL