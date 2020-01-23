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Albayraklar Savunma A.Ş. sektörden çekiliyor

2019 senesinde yılın en hızlı büyüyen savunma firması seçilen Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.

Albayraklar Savunma A.Ş. sektörden çekiliyor

2019 senesinde yılın en hızlı büyüyen savunma firması seçilen Albayraklar Savunma A.Ş. hisselerini satışa çıkartarak sektörden çekilme kararı aldı.

23 Ocak 2020 Perşembe 14:59
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Albayraklar Savunma A.Ş. sektörden çekiliyor

Dünyaca ünlü savunma sanayi ürünleri ile tanınan Albayraklar Holding’e bağlı Albayraklar Savunma firmasının hisseleri yönetim kurulu kararıyla satışa çıkartıldı.

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

‘’Bugüne kadar hiçbir kurum ve kuruluştan en ufak bir finans desteği almadan Türk savunma sanayisinin toplam yıllık ihracat rakamını tek başına yakalayabilecek satış değerine sahip eşsiz savunma ürünleri icat edip geliştirdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Amerikan üretimi teknolojilere rakip çıktık. Yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla ve tamamen öz sermayemiz ile ortaya çıkardığımız Wattozz ürün serimiz uluslararası platformlarda üstün başarı ödüllerine layık görüldü ve Wattozz isminin dünyadaki marka değeri milyonlarca dolara ulaştı.

Ancak, ürünlerimize çok sayıda ülkeden üst üste gelen yüksek siparişlerin (yaklaşık 750 bin adet silah) seri üretimi için ihtiyacımız olan desteğe bir türlü sahip olamadık.

Faaliyet gösterdiğimiz diğer sektörlerdeki ticari alacaklarımızı da tahsil edemememiz sonucunda yeni savunma sanayi projelerimizin Ar-Ge çalışmalarını durdurmak zorunda kaldık.

Evet büyük bir savunma firmasıyız ancak tek başımıza mücadele edecek kadar da güçlü değiliz.

Bu ve bunun gibi nedenlerden ötürü şirketler grubumuzun göz bebeği savunma sanayi firmamızı üzerindeki ürünlerin patent ve marka hakları ile birlikte satışa çıkartma kararı aldığımızı üzülerek beyan ederim.’’

Albayraklar Savunma firmasının son derece dikkat çekici ürünlerinin arasında Dünyanın ilk ve tek uzaktan kontrol edilebilir kablosuz elektroşok silahı Wattozz ve Her türlü kısa veya uzun namlulu tüfek ve tabancalardaki geri tepme ve şahlanma sorununu ortadan kaldıran Wattozz T61 silah modifikasyon sistemi ön plana çıkıyor.

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