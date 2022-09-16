AKMİB’in Ağustos ayı ihracatı 504 milyon doları aştı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,4 oranında artışla 504,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Başkan Çağan, ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkeler listesinde ilk sırada bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti pazarında ihracat hacminde yüzde 718 katı aşan oranda rekor artışı sağladıklarını belirtti.

Ağustos ayı ile birlikte üst üste altıncı kez ihracat lideri olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün Akdeniz’in ihracatında da zirvedeki yerini koruduğunu vurgulayan Başkan Saadettin Çağan, “Sektörümüz, ağustos ayında yüzde 44 artışla 2,94 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. AKMİB olarak bu performansa yüzde 17,11 oranında destek verdik. Enerji maliyetleri, arz sıkıntıları, emtia fiyatları ve kur oynaklıkları başta olmak üzere finansal ve tedarik problemlerine rağmen ihracat performansımızı istikrarlı bir şekilde devam ettirmek için büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyoruz. Ayrıca en çok ihracat yaptığımız Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanması muhtemel enerji ve resesyon krizini yakından takip ediyoruz. Tüm sektörlere girdi temin eden kimya sektörümüzün en çok finansmana ulaşım konusunda beklentileri bulunuyor” dedi.

Ağustos ayının ihracat rekoru Güney Afrika Cumhuriyeti’nden geldi

AKMİB’in ağustos ayındaki ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Saadettin Çağan, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin öne çıktığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Ağustos ayı bölge ihracatında en yüksek değerlere Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya ve Hollanda pazarlarında ulaştık. Güney Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızda yüzde 71 bin 863 oranında rekor artışla 120,1 milyon dolar değer elde ettik. Bu ülkenin ardından yüzde 642 artış ve 42 milyon dolar değer ile İtalya ikinci, yüzde 61 azalış ve 41,1 milyon dolar değer ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin yanı sıra rekor ihracat artışı sağladığımız bir başka ülke Lübnan oldu. Lübnan pazarında yüzde 2 bin 638 artışla 24,6 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Irak pazarlarında anlamlı ihracat artışları elde ettik.”

Mineral yakıtlar ve mineral yağlar, bölge ihracatının yüzde 65,6’sını oluşturdu

Ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretimini gerçekleştiren Türk kimya endüstrisinin ağustos ayı ihracatında plastikler ve mamulleri ile mineral yakıtlar ve yağların öne çıktığını ifade eden Başkan Çağan, Doğu Akdeniz’in ihracatında ise lokomotif ürün grubunun mineral yakıtlar ve mineral yağlar olduğunu söyledi. Başkan Çağan, “Ağustos ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde, yüzde 60 artış ve 330,6 milyon dolar değer ile mineral yakıtlar ve mineral yağlar birinci sırada yer aldı. Bu ürün grubu AKMİB ihracatının yüzde 65,6’sını oluşturdu. Plastikler ve mamulleri yüzde 47 artış ve 79,7 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar yüzde 54 artış ve 35,2 milyon dolar değer ile üçüncü oldu. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en güçlü performansı yüzde 231 artış ve 8,8 milyon dolar değer ile kimyevi gübrelerde elde ettik. Bunu yüzde 87 artış ve 4,2 milyon dolar değer ile eczacılık ürünleri, yüzde 75 artış ve 8,4 milyon dolar değer ile muhtelif kimyasallar izledi” diye konuştu.

AKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, 2022 yılının Ocak-Ağustos ayları arasında bölge ihracatımızın yüzde 84,8 artışla 4,7 milyar dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.