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Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 4. ünitesinin temeli atılacak

MERSİN (İHA) – Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) bu yılki çalışma takvimi belli oldu. Çalıştırdığı 6 binden fazla kişi ile Türkiye’nin önemli istihdam projelerinden biri haline gelen Akkuyu NGS’de çalışmalar 3 ünitede birden yoğun tempoda sürdürülüyor. Dev projede bu yıl sonuna kadar 4’üncü ünitenin temelinin de atılması hedefleniyor.

Ekonomi 01.02.2021, 09:58
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Akkuyu Nükleer Güç Santralinin 4. ünitesinin temeli atılacak

MERSİN (İHA) – Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) bu yılki çalışma takvimi belli oldu. Çalıştırdığı 6 binden fazla kişi ile Türkiye’nin önemli istihdam projelerinden biri haline gelen Akkuyu NGS’de çalışmalar 3 ünitede birden yoğun tempoda sürdürülüyor. Dev projede bu yıl sonuna kadar 4’üncü ünitenin temelinin de atılması hedefleniyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, iddialı projede 2020 yılı için planlanan tüm süreçlerin eksiksiz tamamlandığını kaydederek, 2021 yılında 4’üncü güç ünitesinde bulunan nükleer adanın ve türbin adasının temel çukurlarının açılacağını, son aşamada da reaktör binasının temel plakasının betonunun döküleceğini açıkladı. Bu yılın çalışma takviminin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Butckikh, “2021 yılında, birinci güç ünitesinin reaktör binasında, reaktör basınç kabı ile 4 adet buhar üreteci, ana sirkülasyon pompası, buhar üreteçleri, acil durum soğutma tankları ve dairesel vinçlerin montajı, iç koruma binası kubbesinin montajı, ana sirkülasyon boru hattının kaynak işleri gibi bir dizi temel montaj işlerinin yapılması planlanıyor. İkinci güç ünitesinde ise iç koruma binasının ikinci ve üçüncü katmanlarının montajını yapmayı ve ana sirkülasyon pompa ünitesinin kurulacağı alanın zeminine beton dökmeyi planlıyoruz. 3’üncü güç ünitesinde reaktör binasının dairesel duvarlarının inşası ve dairesel koridorun beton çalışmaları yapılacak. Ayrıca, kor tutucu ve iç koruma binasının birinci katmanının 3’ncü güç ünitesine montajını planlıyoruz” dedi.

Çalışmalar takvime uygun yürütülüyor

Tüm işlerin planladığı şekilde devam ettiğini ifade eden Butckikh, projedeki mevcut duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

“Geçtiğimiz yıl, birinci ünitenin reaktör binası ve makine bölümünün temel plakaları hazırlandı. En önemli ekipman parçalarından biri olan ‘Kor Tutucu’ projede öngörülen yere yerleştirildi. 2020 yılı içerisinde ayrıca, reaktörün iç muhafaza binasının ikinci katmanının kurulumu da tamamlandı. Pompa istasyonlarının inşaatı ise yakın gelecekte başlayacak. Yine ikinci güç ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temel plakalarının kurulumu tamamlandı ve kor tutucu projede öngörülen konumuna yerleştirildi. Üçüncü ünitenin inşaat alanında, reaktör ve türbin binalarının temel plakalarının beton hazırlığı tamamlanıyor. Bunun ardından temel güçlendirme ve betonlama çalışmalarına geçeceğiz. NGS güç ünitesi binalarının inşaatına paralel olarak inşaat ve montaj üsleri, yakıt depoları, deniz hidroteknik yapıları ve şalt sahası gibi yardımcı tesislerde de çalışmalar devam ediyor. Akkuyu NGS’de çalışan personel için yaşam alanının inşaatı da başladı. Bizim için önemli olaylardan biri de Mayıs 2019’da Doğu Kargo Terminalinin inşaatının tamamlanması. Halihazırda projenin ana nakliye merkezi konumunda olan terminale düzenli olarak inşaat malzemeleri ve ekipman sevkiyatı yapılıyor. Akkuyu NGS’nin deniz kıyısında yer alması nedeniyle deniz hidroteknik yapıları santralin işletilmesinde son derece önemli bir işlev görecek. Şu anda bu doğrultuda su giriş yapısının inşaat alanında tarama çalışmaları devam ediyor ve antifer beton bloklar kullanılarak yapılan kıyı güçlendirme çalışmaları sürüyor.”

Her aşama NKD tarafından kontrol ediliyor

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat gibi santral için Rusya’da devam eden ekipman üretim süreci de hızla ilerliyor. Şu ana kadar santralin birinci ve ikinci güç ünitelerine ait önemli ekipmanların üretildiğini ve kor tutucuların montajının yapıldığını anımsatan Butckikh, “Eylül ayının sonunda Doğu Kargo Terminaline birinci ünite için dört adet buhar üreteci teslim edildi. Kasım ayının başında ise birinci güç ünitesinin en önemli ekipmanı olan reaktör basınç kabı sahaya ulaştı. Kasım ayının sonunda Atommash fabrikası, Akkuyu NGS’nin birinci güç ünitesinin reaktör basınç kabı kapağının üretimini tamamladı” diye konuştu.

Ekipmanların üretim süreci ile sahadaki inşaat ve montaj işlerinin gidişatının, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından her aşamada yakından takip edildiğini ifade eden Butckikh, üretim tesislerinin faaliyetlerinin de NDK tarafından belirlenen şartlar ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen en büyük projelerden biri olan Akkuyu Nükleer Santralinde çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor. Akkuyu’nun 4 ünitesinin de devreye alınması ile ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10’u karşılanacak.
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