Akaryakıt fiyatlarında indirim!

Rusya-Ukrayna Savaşı ile zirve yapan petrol fiyatları benzin ve motorinde üst üste zam yapılmasına neden olmuştu. Gelen zamlarla son günlerin en çok konuşulan konuları arasında giren akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi.

Bazı akayakıt firmalarının internet sitesindeki fiyatlara göre motorin fiyatları için 2,38 TL indirim yapıldı.

Ankara'da ortalama 22.90 liradan satılan motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22.82 liradan, İzmir'de ise 22.90 liradan satılıyor. 2.38 liralık indirimin ardından motorinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 20.52 lira, İstanbul'da ise 20.44 lira oldu.

Benzine de indirim geliyor, motorin de ucuzlayacak

Motorindeki 2,38 TL'lik indirimin ardından 16 Mart 2022'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.