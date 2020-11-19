24 saat para transferi dönemi

DenizBank olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başlattığı FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi'ne katıldıklarını belirten DenizBank Şube ve Merkezi Operasyonlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özel konuya ilişkin şöyle konuştu:

Dijitalleşme fiziksel cihazları ve ortamları devre dışı bırakırken, her geçen gün yeni uygulama ve hizmetleri de hayatımıza sokuyor. Hepimiz için kolay, hızlı ve güvenli işlem yapabilmek, bunu da dilediğimiz zaman gerçekleştirmek önceliklerimiz arasındadır.

FAST sistemi ile müşterilerimiz IBAN numarasını hatırlamaya gerek duymadan, DenizBank'ın tüm dijital kanalları, şubeleri ve ATM'leri üzerinden tanımlayabilecekleri Kolay Adres bilgileri ile hızlı para transferlerini yapabilecekler.

Müşteriler Kolay Adres tanımlamalarını yaparak IBAN numarasına gerekmeden, telefon numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak Türk Lirası transferleri yapabilecekler.