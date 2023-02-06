Erzurum’da eğitime kar engeli

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki etkili kar yağışı sonrası Erzurum’da okullar tatil edildi. Valilik yaptığı açıklama ile yarın okulların tatil olduğunu duyururken, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 7 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.”