Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve her yıl binlerce ziyaretçinin ağırlandığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle Ulus Pazarı doldu taştı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine giren ve her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan, baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri nedeniyle Edirne’de tarihi kalabalık yaşanıyor. Edirne’ye akın eden yerli ve yabancı turistler, Ulus Pazarı’nda da yoğunluk oluşturdu.

Özelikle son yılarda Bulgar ve Yunan vatandaşları alışveriş yapmak için Sosyete Pazarı olarak da bilinen Ulus Pazarını tercih etmeye devam ediyor.

Özelikle Bulgar vatandaşların alışveriş noktası haline gelen Ulus Pazarı, Yunanistan ve çevre illerden de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Edirne Ulus Pazarında alışveriş yapan Bulgar vatandaşlar fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti. Pazar esnafı da Bulgar vatandaşların Edirne’de alışveriş yapmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Öte yandan Edirne’deki sınır kapılarında da alışveriş yapmak için gelen araç yoğunluğu olduğu görüldü.

“Fiyatlar çok fazlasıyla uygun”

Edirne’de alışveriş yapan Bulgar vatandaş Santa Dimitrova, “Edirne’ye alışveriş yapmaya geldik. Evin ihtiyaçlarını aldık ve çok da memnununuz. Fiyatlar çok fazlasıyla uygun” dedi.

“Karnımızı doyuruyoruz”

Bulgaristan’dan Edirne’ye alışverişe gelen vatandaşlardan İsmet Yakup, “Karnımızı duyuruyoruz. Edirne’yi seviyoruz ve geziyoruz. Ayda en az 2 defa geliyoruz. Edirne hoşumuza gidiyor” diye konuştu.

Ulus Pazarı esnaflarından Gülay Kaya, “Genelikle Ulus Pazarına Bulgarlar geliyor. İşlerimiz bereket versin memnunuz. Bulgarlar da bizden memnun ve bir sorun yok” şeklinde konuştu.

Esnaf Bekir Kaya, “İşlerimiz güzel Edirne’de pazarımızdan memnunuz. Bulgar ve Yunanlar geliyor ama çoğunlukla Bulgar geliyor. Onlar bizden memnun biz de onlardan memnunuz” ifadelerini kullandı.