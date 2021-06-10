Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, intörn hekimlerle buluştu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, mesleğe adım atmak üzere olan genç hekimlerle bir araya geldi. Rektör Tabakoğlu, başarı sırlarını ve kariyer tavsiyelerini genç meslektaşları ile paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İntörn Doktorlar Buluşması, çevrim içi ortamda geniş bir katılımla gerçekleşti. İntörn hekimlerin katılımıyla gerçekleşen buluşmada, tüm yönleriyle tıp eğitimi ve hekimlik mesleği konuşuldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin katkılarıyla gerçekleştirilen interaktif programda konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, doktorluk mesleği ile ilgili tecrübe, anekdot ve tavsiyelerini genç hekim adaylarıyla paylaştı ve gelen soruları yanıtladı.

Tabakoğlu, “İnanırsanız, başaramayacağınız hiçbir şey yok.”

Buluşmada, öğrencilere öncelikle hayırlı olsun dileklerini sunan ve tıp eğitimini başarıyla tamamlayan genç hekim adaylarını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Eğer bir şeyleri başarmak ister ve gerçekten inanırsanız, başaramayacağınız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Sadece hayal edin ve hedeflerinize sıkı sıkıya sarılın. Başarı, hepimizin arzuladığı ve uğrunda çalıştığı bir şey. Karşınıza engeller çıksa da vazgeçmemeli, asla umudunuzu kaybetmemelisiniz. İnandığınız değerleri azimle, kararlılıkla, sabırla uygulayın. Zorlu bir süreç olsa da sonunda kazananın siz olduğunu göreceksiniz. Dünyanın en kutsal mesleğine mazharsınız. Her birinizi canı gönülden kutlarım.” ifadelerini kullandı.

Hekim olmanın bir ayrıcalık olduğunu ancak fedakârlık, sabır ve iyi insan olmayı gerektirdiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Bu kutsal meslekte enstrümanınızın insan olduğu gerçeğini asla unutmayın. Hastalarınıza tatlı dil, güler yüz ve sevgi göstermekten kaçınmayın. Keskin bir dinleyici ve vicdanlı bir gözlemci olun. Çok iyi bir hekim olmanızın yanı sıra hastalarınızı sabırla, ilgiyle dinleyin. Dertlerine sevgi ve şefkatle yaklaşın. Hastalarınızla, kendinizle ve tüm insanlıkla dost olun.” dedi.

“Hayatınızı ibadete dönüştürmek sizin elinizde”

Hekimlik mesleğinin manevi hazzı ve mükâfatı oldukça büyük, kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “İnsanlığa faydalı olmakla başka hiçbir meslekte elde edilemeyen ulvi duyguları hissedeceksiniz. Bir hastanızın derdine şifa olduğunuzda, bir insanın hayatını kurtardığınızda tüm insanlığı kurtarmış gibi olursunuz. Bir hastanızın derdine derman, zorda olan ailesine umut olduğunuzda âdeta ibadet etmiş olursunuz. Tüm hayatınızı ibadete dönüştürebilir, iki dünyanızda da mutlu olabilirsiniz. Alacağınız teşekkür ve hayır duaları daha büyük işler başarmanıza vesile olacak, yaptığınız işleri daha anlamlı ve unutulmaz kılacaktır.” şeklinde konuştu.

Hekimlik ve yöneticiliğin benzer özelliklere sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Doğru insanlarla bir araya gelip doğru işler yaptığınızda başarı da sizinle beraber gelecek. Mesleğinizin size kazandıracağı bilgi birikim ve donanımınızı kullanarak yöneticilik vasıflarınızı geliştirin. Bu özelliklerinizi geliştirirken iyilik ve güzellikleri de çoğaltmalısınız. Bunu yaptığınızda, diğer insanları mutlu etmenin ne kadar değerli olduğunu göreceksiniz.” dedi.

Tabakoğlu, öğrencilerden Nobel istedi

Trakya Üniversitesinin akademik, sosyal ve kültürel yönden öğrencilerin gelişimine büyük titizlik gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Biz sizleri, uluslararası kuruluşlarca akreditasyonu tanınmış bir eğitim sistemi, son teknoloji altyapı ve laboratuvarlarla ve zamanın ilerisinde bilgilerle mücehhez kıldık. Şimdi sıra sizde Sizlere yaptığımız yatırımların karşılığını verme sırası Yıllar sonra sizleri Nobel Ödülü almış, dünyaya damgasını vurmuş, insanlığın faydasına çalışan bilim insanları olarak görmek istiyoruz. Bu mutluluğu bize yaşatacağınıza inanıyorum. Konuşmamın başında söylediğim gibi isterseniz başaramayacağınız hiçbir şey yok. Sizleri tekrar kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.