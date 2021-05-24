Hasat edilen marullar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı

Edirne’nin Süloğlu ilçe Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Sera" projesi" kapsamında yetiştirilen marullar ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

Süloğlu ilçesinde, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in destekleriyle hayata geçirilen "Sera" projesi kapsamında, şubat ayında ekimi yapılan bin 500 marulun hasadı gerçekleştirildi. Hasat edilen marullar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.