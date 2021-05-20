Edirne’de vaka sayısı düştü

Korona virüs salgınıyla mücadelede önemli görevler üstlenen filyasyon ekipleriyle bir araya gelen Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine dikkat çekti.

Edirne İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Yıldırım, Covid-19 ile mücadelede filyasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Toplantıya katılan ekiplere bilgiler veren Yıldırım, bu süreçte filyasyon ekipleriyle birlikte tüm sağlık çalışanlarının katkısının çok büyük ve çok kıymetli olduğunu dile getirdi. Ardından, filyasyonda rehberlere uygun bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan sistem ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Edirne’de vaka oranında ciddi düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 81 il için açıkladığı 08-14 Mayıs dönemini kapsayan korona virüs vaka sayılarına göre. Edirne, Trakya’da en az vakanın görüldüğü kent olmayı başardı. Edirne’de geçen hafta yüz binde 204,53 olan vaka oranı, bu hafta yüz binde 82,16’ya düştü. Kırklareli’nin vaka oranı yüz binde 153,43 ve Tekirdağ’ın vaka oranı da yüz binde 132,83 olarak açıklandı.