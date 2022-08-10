Edirne Sarayı ayağa kaldırılıyor

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, “Tarihimizin en önemli yönetim merkezlerinden biri olan Edirne Sarayı’nın ihyası, ayağa kaldırılıp şehrimize kazandırılması, bizim açımızdan ayrı bir öneme sahiptir” dedi.

Edirne Sarayı (Saray-ı Cedide-i Amire) alanını gezerek, devam eden Edirne Saray Yapıları Kazı, İkmal Teşhir-Tanzim ve Çevre Düzenleme çalışmaları hakkında Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’ndan bilgiler alan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, daha sonra kazı evine geçti. Kazı evinde çalışmaları yürüten ekiple tanışan ve kolaylıklar dileyen Vali Kırbıyık, Kazı Başkanı Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’nun yaptığı sunumda saray kazılarında şimdiye dek yapılan çalışmalar ve gelinen aşamadaki son durum ile ilgili bilgiler alıp değerlendirmelerde bulundu. Vali Kırbıyık, “Biliyorsunuz Edirne Sarayı, İstanbul’un fethinden sonra yönetim merkezinin oraya taşınmasına rağmen önemini korumuş, padişahlar tarafından kullanılmaya devam edilmiştir. Topkapı Sarayı yapılmış olmasına rağmen IV. Mehmet şehzadelerinin düğün törenini Edirne Sarayı’nda gerçekleştirmiş. Dolayısıyla 19. yüzyıla dek hem Edirne şehri hem Edirne Sarayı padişahların gözdesi olarak varlığını her zaman korumaya devam etmiştir. Tarihimizin en önemli yönetim merkezlerinden biri olan Edirne Sarayı’nın ihyası, ayağa kaldırılıp şehrimize kazandırılması, bizim açımızdan ayrı bir öneme sahiptir. En azından Edirne Sarayı’nın belirli bir kısmını hızlı bir şekilde aslına uygun ihya etmek için büyük gayret içerisindeyiz. Umarım en kısa zamanda bu çaba ve gayretlerin sonucu alacak, Edirne’mize değer katacak bir eseri daha şehrimizde ayağa kaldırmış olacağız. Kazı ekibi olarak sizlerin bugüne dek yapmış olduğu çalışmalar bu anlamda çok kıymetli ve değerlidir. Tüm ekibi tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.