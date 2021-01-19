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‘Abay köşesi’ ve ‘Düsen Kaseinov’ sanat sınıfı açıldı

2020-Abay Kunanbayev yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesinde gerçekleşen organizasyonlara katılan Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Edebiyat Fakültesinde “Abay Köşesi” ve Devlet Konservatuvarında kendi adına tanzim edilen “Düsen Kaseinov” sanat sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

EDİRNE 19.01.2021, 17:20
‘Abay köşesi’ ve ‘Düsen Kaseinov’ sanat sınıfı açıldı

2020-Abay Kunanbayev yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesinde gerçekleşen organizasyonlara katılan Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Edebiyat Fakültesinde “Abay Köşesi” ve Devlet Konservatuvarında kendi adına tanzim edilen “Düsen Kaseinov” sanat sınıfının açılışını gerçekleştirdi.

Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için 1993 yılında kurulan ve Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Trakya Üniversitesini ziyaret etti.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Abay Kunanbayev Köşesi

Kazak şairi, bestekâr, düşünür ve edebiyatçı Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yılı sebebiyle 2020 yılında tüm Türk coğrafyasında kutlanan Abay Kunanbayev yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde “Abay Kunanbayev Köşesi” açılışı gerçekleştirildi. Açılışa TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Genel Sekreter ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyeleri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Kaşgarlı Mahmud, Ali Şîr Nevâî, Fuzûlî, Namık Kemal, Ziya Gökalp, Cengiz Aytmatov gibi büyük şair ve ediplerin tecessümünün büyük Türk milletine yol gösterici olduğunu belirtti.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Abay Kunanbayev’in de böyle bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, “Abay, büyük bir şair, bestekâr ve münevver bir kişiliktir. Doğumunun 175. Yılı tüm Türk coğrafyasında coşku ile kutlandı. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcımız Prof. Ahmet Hamdi Zafer’in destekleriyle bu köşeyi kısa sürede oluşturarak Abay’ın aziz hatırasına yaşatmak ve öğrencilerimize tanıtmak istedik. Tanınmasına, okunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağına inandığımız Abay Kunanbayev Köşesi’nin tanzim edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

"İkinci kez ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Büyük kahramanlık ve fetihlerle Orta Asya’dan başlayıp Adriyatik’e kadar uzanan büyük Tük milletinin yolculuğunun son yüzyılda zorluklarla geçmesine rağmen diriliş muştuları gösterdiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “TÜRKSOY; birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi arttırmak için kurulmuş özel bir birliktir. Birbirimizi tanıyor, yakınlaşıyor ve gönüllerimizi sıkıca birbirine bağlıyoruz. Ata yurdundan Evlâd-ı Fâtihân’a gönül köprüleri kuran Trakya Üniversitesinde, TÜRKSOY’un kıymetli Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u ikinci kez ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Ata yurdundaki akrabalarımız ile bağlarımızı kuvvetlendirmeye devam edeceğiz”

TÜRKSOY’un her yılı Türk tarihinde önemli yer tutan isimlere ithaf ettiğine dikkat çeken Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “2019 yılında Anadolu coğrafyasının büyük halk ozanı Aşık Veysel’i andık. 2020 yılında ise Kazak halkının yaşayışını eserlerine aktarmış, yaşadığı toplumun gelişmesi ve aydınlanması için çaba sarf etmiş Abay Kunanbayev’i anıyoruz. Edebiyat Fakültemizde açmış olduğumuz köşe ile Abay Kunanbayev’i öğrencilerimize tanıtacağız ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Ata yurdundaki akrabalarımız ile bağlarımızı kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Türk edebiyatının gücünü ve Türk varlığını tanıtmaya, yaşatmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Yeni Abaylar çıkmasına vesile olmasını temenni ediyoruz”

Eserlerinde kâmil insan modelini işleyen Abay Kunanbayev’in Türk dünyasına büyük bir miras ve hazine bıraktığını ifade eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, 2020 yılında çok sayıda etkinlik düzenlendiğini vurgulayarak “Abay’ın aziz hatırasını yaşatacak organizasyonlardan bir tanesi de Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen bu köşe olacaktır. Abay Kunanbayev adına Trakya’da düzenlenen ilk etkinlik olması nedeniyle ayrı bir değer taşıyor. Onun görsellerinden ilham alarak mesajını yayacak ve geleceğe taşıyacak bu çalışmanın yeni Abaylar çıkmasına vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Hediye takdimlerinin ardından Abay Kunanbayev’in resimlerinin ve eserlerinin olduğu “Abay Kunanbayev Köşesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Abay Kunanbayev Kimdir?

Abay Kunanbayev, 22 Ağustos 1845 tarihinde doğdu. Abay, ilk eğitimini özel hocalardan aldı. Daha sonra Semey’de medrese eğitimi gördü. Arap, Fars ve Rus edebiyatlarını yakından tanıdı. Ayrıca klâsik Osmanlı şairlerine de vâkıf oldu. Kazakların hayatlarını tenkidî bir süzgeçten geçirerek lirik şiirler yazdı. O, Kazakları çağdaş bir eğitime yönlendiriyor, onları göçebe hayat düzenlerini bırakarak yeni meslekler edinmeleri konusunda teşvik ediyordu. Şiirleri, halk tarafından Kazak bozkırlarında ezbere okunuyordu. Fikirlerini daha çok düzyazılarla ifade etmekteydi. Kara Sözder (Halk Sözleri) adıyla bir kitapta toplanan nesirlerinin çoğu, 1890’lı yıllarda kaleme alınmıştır. Abay, günümüzde de hemen hemen her Kazak tarafından bilinmekte, şiirleri her yerde söylenmekte ve fikirlerine çok önem verilmektedir.
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