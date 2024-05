Topkapı Üniversitesi tarafından yılın spor yöneticisi ödülüne layık görülen Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek, ödülünü üniversitenin Kazlıçeşme’de bulunan kampüsünde Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı’dan aldı. Ödül törenine Başkan Dursun Özbek’in yanı sıra Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri, Topkapı Üniversitesi dekan ve yöneticileri de katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özbek, “Bu ödül çok kıymetli bir ödül. Şahsıma layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bu ödülün arkasında bir de çalışma arkadaşlarım var. Ben bu ödülü yönetim kurulum adına, camiam ve her zaman arkamızda olan taraftarlarımız için alıyorum. Bana gösterdiğiniz teveccüh için sizlere teşekkür ediyorum. Biz, dünyada tanınan en büyük Türk takımıyız. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir. Türkiye’nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşudur. Bu söylediğimin örnekleri çok. 550 yılı aşkın bir eğitim kültüründen gelen kulübüz. Belki de herkesi kıskandıran yönlerimizden bir tanesi de bu. Kimsenin böyle bir tarihi yok. Bu geçmişimizin özelliklerini, değerini bilerek Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Sadece ben değil, bugüne kadarki tüm yöneticilerimiz bu şekilde davranmıştır. Biz bir spor kulübüyüz. 1905 yılında Ali Sami Yen ve arkadaşları bu kulübü Galatasaray Lisesi’nde kurduklarında kurumun manifestosunu yazmışlar. Bunun en dikkat çeken maddelerinden bir tanesi Avrupalı takımları yenmektir. Biz Avrupa’dan bir kupa getirdik. Üzerinden 24 yıl geçti. Ben ve arkadaşlarım bir kupa daha getirmek için çabalıyoruz” diye konuştu.



“İyi bir Galatasaraylı olmanın hayallerini bugünlerden kurun”

Bugün Galatasaray Kulübü, olimpik sporları Türkiye’ye getiren kulüptür. Galatasaray, misyonu karşılığında 17 amatör branşta 2 bine yakın sporcuya sahip bir camiadır. Biz yetiştirici bir kulübüz. Her dalda olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız var. Önümüzdeki Paris 2024 Olimpiyatları’nda sahne alacak sporcularımıza başarılar diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözü çok büyük bir mesajdır. Galatasaray a başkan olmak güzel bir duygu. Ama bunun altında fırsat eşitliği yatıyor. Her Galatasaraylının kalbinde Galatasaray’da başkan olmak yatar. Bu çok onurlu bir görevdir. Bu camiaya başkan olmak ve hizmet etmek istiyorsanız; hayal kurun. Ben de o sıralardan geçtim. Ben bugünün hayalini kurdum. Sizlerden ricam siz de bu hayalleri kurun. Ben lise yıllarımda yatakhanede bu hayalleri kurdum. Hayal etmezseniz zor olur. İyi bir insan olmayı iyi bir Galatasaraylı olmanın hayallerini bugünlerden itibaren kurun” şeklinde konuştu.



“Galatasaray, deprem bölgesinde olmaya devam edecek”

Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölge hakkında da konuşan Özbek, “Galatasaray büyük bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Bunun örneğini geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depreminde yaptığımız icraatlar ile göstermeye çalıştık. Ben bu konu bağlamında Topkapı Üniversitesi ve yönetimine de teşekkür ediyorum. Orada çok şey yaptık. Konteyner kentler, kalıcı konutlar ve birçok şey yaptık. En önemlisi de geçtiğimiz 23 Nisan’da çocuklarla beraber olmak oldu. Oradaki bize duyulan ilginin ve memnuniyetin tarifini yapmak imkânsız. Maraş’ta da Hatay’da da aynı şeyi yaptık. Onlarla sıkıca kucaklaşmak, öpmek paha biçilemezdi. Orada şu anda hayat devam ediyor. Fakat istenildiği gibi devam etmiyor. Galatasaray orada sahadadır. Sahada olmaya da devam edecektir” açıklamalarında bulundu.



“Şampiyonluk yarışını bize yakışır şekilde devam ettireceğiz”

Çekişmeli bir sezon yaşadıklarını ifade eden Başkan Dursun Özbek, “Şu anda bir şampiyonluk mücadelesi içerisindeyiz. Bu yarışı Galatasaraylılığa yakışır şekilde devam ettirmeye devam edeceğiz. İnşallah Bu hafta sonu son maçımızı oynayacağız. Tüm Galatasaraylıları sevince boğmak için ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray bu hedefe ulaşacaktır. İnşallah sizleri mutluluğa boğacağız” dedi.