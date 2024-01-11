Dünyanın en güçlü pasaportları
10. İzlanda
9. Letonya, Slovakya, Slovenya
8. Estonya, Litvanya
7. Kanada, Macaristan, ABD
6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya
5. Yunanistan, Malta, İsviçre
4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK
3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda
2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç
1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya
10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan
9. Eritre, Sri Lanka
8. Bangladeş, Kuzey Kore
7. Libya, Nepal, Filistin Toprakları
6. Somali
5. Yemen
4. Pakistan
3. Irak
2. Suriye
1. Afganistan
52. Türkiye
Henley & Partners araştırmasına göre, Türkiye 118 destinasyonla 52. sırada. yer aldı.