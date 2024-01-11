Dünyanın en güçlü pasaportları

10. İzlanda

Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını daha açıkladı Yeniden Refah Partisi 57 belediye başkan adayını daha açıkladı

9. Letonya, Slovakya, Slovenya

8. Estonya, Litvanya

7. Kanada, Macaristan, ABD 

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya 

5. Yunanistan, Malta, İsviçre

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK 

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda 

2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç 

1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya 

10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan 

9. Eritre, Sri Lanka 

8. Bangladeş, Kuzey Kore 

7. Libya, Nepal, Filistin Toprakları 

6. Somali 

5. Yemen 

4. Pakistan

3. Irak

2. Suriye 

1. Afganistan

52. Türkiye

Henley & Partners araştırmasına göre, Türkiye 118 destinasyonla 52. sırada. yer aldı.