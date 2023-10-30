Gemi için düzenlenen törene katılan Bakan Yardımcısı Ünüvar, Türkiye’deki 4 limanın dünyada ilk 100 liman arasına girdiğini ifade ederek, “Dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek dünyanın 12. Büyük filosuna sahibiz” dedi.



Konteyner şirketi MSC tarafından Çin’de inşa ettirilen ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük konteyner gemisi özelliği taşıyan 12 gemiden birine ‘MSC Türkiye’ adı verildi. Omurgadan 80 metre yüksekliğinde 399,9 metre uzunluğunda ve 61,5 metre genişliğinde olan MSC Türkiye gemisinin Türkiye’de ilk durağı ise Tekirdağ oldu.



Dev Türkiye gemisinin yanaştığı Tekirdağ’da tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar ile Enver İskurt Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve birçok davetli katıldı.



“4 limanımız dünyada ilk 100 Liman arasına girdi”

Limanda düzenlenen törende konuşan Bakan Yardımcısı Ünüvar, “Türkiye ekonomisi 2022 yılında yüzde 5.6 oranında büyüdü. Küresel ekonominin dünya genelinde 2023 yılında yüzde 2.9 gelecek ise yüzde 3.1 büyümesi bekleniyor. Biz de bu büyümeye paralel olarak 2023 yılı sonunda yüzde 4.4, 2024 yılında ise yüzde 4 oranında büyüme beklenmektedir. 906 milyar dolar gayrı safi yurtiçi hasıla ile de dünya ekonomisinde 19. sırada yer almaktayız. Bilindiği üzere dünyada taşımacılığın hacim bazında yüzde 84'ü ülkemizde ise yüzde 86'sa deniz yoluyla yapılmaktadır. Deniz taşımacılığından aldığımız payın en önemli göstergeleri de liman tesislerimiz. Geçen yıl dünyada 860 milyon TEU konteyner elleçlendi ve küresel konteyner hacminin 2024 yılında yüzde 3 yada 4 arasında büyüyeceği tahmin edildi. 2022 yılında ülkemizin 217 Liman tesisinde bir önceki yıla göre yüzde 3.1 artışla, 543 milyon ton yük elleçlenirken, konteyner elleçlemesi de 12.4 milyon TEU olarak gerçekleşti. 4 limanımız dünyada ilk 100 Liman arasına girdi. Yine deniz yolu taşımacılığında nalbur değeri 2022 yılında 388 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkemizde ise 10.8 milyar dolar, pazar hacmi yüzde 6.7. biz Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde öncü bir ülke haline getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda önemli gelişmeler kaydettik” dedi.



“Yükselerek dünyanın 12. Büyük filosuna sahibiz”

Bakan Yardımcısı Ünüvar, “Gemi inşasında da önemli gelişmeler kaydettik. 85 tersane ile tersanelerimiz gemi siparişinde 7., gemi tonajına göre ise 11. pozisyonda. Bu yıl ülkemiz 1,5 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. 138 bin gemi insanımız mevcut. 1 milyonu aşkında amatör denizcimiz mevcut. 103 denizcilik eğitim kurumu ile nitelikli personel yetiştiriyoruz. Gemi insanlarımızın da istihdamına yönelik 37 ülkeyle imzalanmış anlaşmamız var. Dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek dünyanın 12. büyük filosuna sahibiz” ifadelerini kullandı.