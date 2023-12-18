Altın madalyaya ulaşan turuncu beyazlılarda, orta oyuncu Jovana Stevanovic en iyi orta oyuncu, Elif Şahin en iyi pasör ve takım kaptanı Tijana Boskovic en iyi pasör çaprazı ve şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

Final karşılaşmasında; Eczacıbaşı Dynavit’te, kaptan Tijana Boskovic 28 sayı, Hande Baladın 19, Alexa Gray 17, Sinead Jack-Kısal 14 sayıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 14 blok ve 4 servis sayısı elde etti.



Finalde Türk derbisi

Dünya’nın en prestijli voleybol turnuvalarından olan FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon CEV Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, izleyicilere voleybol şöleni yaşattı. Solukların kesildiği finali Eczacıbaşı Dynavit kazanarak toplamda 81. kupasını müzesine götürdü.





Salon: Dragon Sports Center

Hakemler: Myoi Sumie (JPN), Kang Joo-Hee (KOR)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Beyza, Gray)

Vakıfbank: Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (İdil Naz, Busa)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9

Süre: 131 dakika